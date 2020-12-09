Son dakika haberleri! Eskişehirspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
09.12.2020 23:11
Edinilen son dakika haberine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Siyah-kırmızılı ekip, 12 Aralık Cumartesi günü deplasmanda yapacağı Aydeniz Et Balıkesirspor maçı öncesinde Kovid-19 testinden geçti.
Yapılan testler sonucunda bir oyuncunun Kovid-19'a yakalandığı belirlendi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takımımıza, Gürlife Hastanesi tarafından bugün yapılan Kovid-19 testleri neticesinde bir futbolcumuzun testinde daha pozitif bulgu tespit edilmiştir. A takımımızda bugün çıkan sonuçlar neticesinde toplam 8 oyuncumuzun takip, tedavi ve izolasyon süreçleri devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
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