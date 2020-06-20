Türkiye Eskrim Federasyonu, branşı tanıtmak için "Şehir Şehir Eskrim" projesi başlattı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, proje ile Edirne'den Ardahan'a kadar 43 il ve 61 ilçenin içinde yer aldığı rota dahilinde, yaklaşık 15 bin kilometre yol katedilerek eskrimi tanıtmak ve eskrimcilerle bir araya gelmek hedefleniyor.

Ankara'dan başlatılan ve iki etaptan oluşacak projenin yaklaşık 35 gün sürmesi planlanıyor.

Proje kapsamında bir araya gelinecek eskrimcilerle, "temiz bir doğa için çöp toplama, antrenman salonunu boyama, uçurtma uçurma, fidan dikme, barınak/ itfaiye ziyareti, piknik" gibi aktiviteler de yapılacak.