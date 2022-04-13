Son dakika haberi | Komşu esnaf arasında silahlı park kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Komşu esnaf arasında silahlı park kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

13.04.2022 17:57

Son dakika haberler... Komşu esnaf arasında silahlı park kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi Diyarbakır'da iki komşu esnaf arasında park nedeniyle çıkan silahlı kavgada tedavi gören 3 ağır yaralıdan 1'nin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Komşu esnaf arasında silahlı park kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da iki komşu esnaf arasında park nedeniyle çıkan silahlı kavgada tedavi gören 3 ağır yaralıdan 1'nin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Olay, Sur ilçesi Karaçalı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hırdavatçı olan iki komşu esnaf, iş yerlerinin önünde park halinde olan araçlarla ilgili tartıştı. Tartışmanın alevlenesiyle olay kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olayda yaralanan 7 kişiye ilk müdahalelerini yaptıktan sonra kentteki hastanelere sevk etti.

Tedavi altına alınan yaralılardan birisinin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna götürüldü. 6 yaralının tedavileri devam ederken 3'ünün durumu ağır olduğu öğrenildi. Ağır yaralılardan birisinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye yükseldi. Mahalle ve hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika haberi | Komşu esnaf arasında silahlı park kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Son dakika haberi | Komşu esnaf arasında silahlı park kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Son dakika haberi | Komşu esnaf arasında silahlı park kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Son dakika haberi | Komşu esnaf arasında silahlı park kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Son dakika haberi | Komşu esnaf arasında silahlı park kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Komşu esnaf arasında silahlı park kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Komşu esnaf arasında silahlı park kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
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