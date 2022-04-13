ESNAFIN PARK KAVGASINA YAKINLARI DA KARIŞTI: 1 ÖLÜ, 6 YARALI - Son Dakika
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ESNAFIN PARK KAVGASINA YAKINLARI DA KARIŞTI: 1 ÖLÜ, 6 YARALI

13.04.2022 17:01

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesi kırsal Karaçalı Mahallesi'nde komşu iki esnaf arasında park yeri konusunda çıkan, tarafların yakınlarının da karıştığı silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesi kırsal Karaçalı Mahallesi'nde komşu iki esnaf arasında park yeri konusunda çıkan, tarafların yakınlarının da karıştığı silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Diyarbakır- Silvan kara yolu üzerinde kırsal Karaçalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen ve komşu olan iki esnaf arasında, iş yerinin önündeki iş makinesinin park yeri konusunda tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da katılmasıyla tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 4'ü ağır 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma, olay yerini güvenlik şeridi ile kapatırken yerde çok sayıda boş kovana rastlandı. Yaralılardan M.Ö. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3'ü ağır 6 yaralının hastanelerdeki tedavisi sürüyor. 'İlçe Jandarma Komutanlığı'nca sevk edilen ekipler, mahallede geniş önlemi alırken, olayla bağlantılı 3 şüpheli gözaltına alındı.

ESNAFIN PARK KAVGASINA YAKINLARI DA KARIŞTI: 1 ÖLÜ, 6 YARALI
ESNAFIN PARK KAVGASINA YAKINLARI DA KARIŞTI: 1 ÖLÜ, 6 YARALI
ESNAFIN PARK KAVGASINA YAKINLARI DA KARIŞTI: 1 ÖLÜ, 6 YARALI
ESNAFIN PARK KAVGASINA YAKINLARI DA KARIŞTI: 1 ÖLÜ, 6 YARALI
ESNAFIN PARK KAVGASINA YAKINLARI DA KARIŞTI: 1 ÖLÜ, 6 YARALI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESNAFIN PARK KAVGASINA YAKINLARI DA KARIŞTI: 1 ÖLÜ, 6 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ESNAFIN PARK KAVGASINA YAKINLARI DA KARIŞTI: 1 ÖLÜ, 6 YARALI - Son Dakika
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