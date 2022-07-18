Son dakika haberleri | ESOGÜ Hastanesi'nde yolsuzluk haberleriyle ilgili açıklama - Son Dakika
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Son dakika haberleri | ESOGÜ Hastanesi'nde yolsuzluk haberleriyle ilgili açıklama

18.07.2022 13:41
Son dakika haberleri | ESOGÜ Hastanesi'nde yolsuzluk haberleriyle ilgili açıklama

Gelen son dakika haberine göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü, ESOGÜ Hastanesi ile ilgili yolsuzluk haberleri konusunda bir açıklama yaptı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü, ESOGÜ Hastanesi ile ilgili yolsuzluk haberleri konusunda bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile ilgili yolsuzluk haberine konu olan kişiler hakkında adli makamlarca gerekli tahkikat başlatılmış olup, süreç üniversite yönetimimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir. Söz konusu kişiler hakkında üniversitemiz tarafından da idari soruşturma başlatılmış olup açığa alma işlemi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca söz konusu olay hastanemiz yönetimi ile Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından iş birliği yapılarak ortaya çıkarılmıştır. Üniversite olarak bu tür yasa dışı girişimlere kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği hususunu kamuoyu ve siz değerli basın mensupları ile paylaşmak isteriz" denildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | ESOGÜ Hastanesi'nde yolsuzluk haberleriyle ilgili açıklama - Son Dakika

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