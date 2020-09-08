Son dakika haberleri... ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birgül Yelken'den Kovid-19 uyarısı - Son Dakika

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birgül Yelken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili uyarılarda bulundu.

Yelken, yaptığı yazılı açıklamada, kuluçka süresi 1-14 gün olan koronavirüsün çoğunlukla 3-7 günde belirtilerinin başladığını bildirdi.

Dünya genelinde artarak devam eden salgından etkilenen hastaların ölüm oranlarının yaklaşık yüzde 7 olduğunu belirten Yelken, "Enfekte bireylerin çoğu hafif bir hastalık sergilemesine rağmen, çok azının ciddi semptomları var." ifadesini kullandı.

Yelken, belirti olmamasının kişinin virüsü taşımadığı anlamına gelmeyeceğini vurguladı.

Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymanın önemine dikkati çeken Prof. Dr. Yelken, hastalığın 5 kategoride değerlendirilebileceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Kovid-19 virüsünü az sayıda hastanın kritik aşamada geçirdiğini söyleyebiliriz. Asemptomatik (belirti göstermeyen) vakalarda belirsizlik söz konusudur. İkinci kategoride yer alan hafif semptomların bulunduğu vakalar, toplam tanı konulan hastaların yüzde 81'ini oluşturuyor. Başlangıçtan klinik iyileşmeye kadar geçen ortalama süre yaklaşık iki hafta sürüyor. Hastalığın başlangıcındaki yaygın semptomlar arasında ateş, öksürük, faringalji, miyalji, yorgunluk, baş ağrısı var. Orta vakalar ise ateş ve solunum semptomları ile görüntüleme bulguları olan hastalardan oluşuyor. Çoğunlukla bir hafta sonra nefes darlığı veya hipoksemi gelişiyor. Ağır vakalarda Kovid-19 tanısı alan hastaların yüzde 13,8'ini oluşturuyor. Göğüs görüntüleme bulgularında 24-48 saat içinde yüzde 50'den fazla belirgin lezyon ilerlemesi görülüyor. Son kategori olan kritik vakalar, Kovid-19 teşhisi konulan hastaların yüzde 5-6'sını oluşturuyor. Hastalar, hızla akut solunum sıkıntısı sendromu yaşıyor ve septik şoka, düzeltilmesi zor olan metabolik asidoza, koagülopatiye, çoklu organ yetmezliğine giriyor. Kritik hastalarda ölüm oranı yüzde 49. Çok önemli bir rakam."