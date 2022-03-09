Son dakika haberleri: Esra'nın ölümüyle ilgili davada Ümitcan Uygun için indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet talebi - Son Dakika

ANKARA'da Esra Hankulu'nun (25) evde ölü bulunmasıyla ilgili tutuklu yargılanan Ümitcan Uygun (28) için savcı ek mütalaa verdi. Sanık Uygun'un ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını talep eden savcı, cinayeti soğukkanlı bir şekilde işlediği ve delilleri kararttığını belirttiği sanığın, geçmişi de göz önünde bulundurularak, takdir indirimi uygulanmamasını istedi.

Esra Hankulu, Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinde, geçen yıl 5 Ağustos'ta ölü bulundu. Hankulu ile geceyi evde geçiren arkadaşları Dilan Civelek ve Furkan Gürgil ile kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili devam eden soruşturmada şüpheli olan Ümitcan Uygun gözaltına alındı. Uygun, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, Furkan Gürgil ile Dilan Civelek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.