Son dakika haberleri: Esra'nın ölümüyle ilgili davada Ümitcan Uygun için indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet talebi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Esra'nın ölümüyle ilgili davada Ümitcan Uygun için indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet talebi

09.03.2022 13:07
Son dakika haberleri: Esra'nın ölümüyle ilgili davada Ümitcan Uygun için indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet talebi

Son dakika haberine göre ANKARA'da Esra Hankulu'nun (25) evde ölü bulunmasıyla ilgili tutuklu yargılanan Ümitcan Uygun (28) için savcı ek mütalaa verdi.

ANKARA'da Esra Hankulu'nun (25) evde ölü bulunmasıyla ilgili tutuklu yargılanan Ümitcan Uygun (28) için savcı ek mütalaa verdi. Sanık Uygun'un ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını talep eden savcı, cinayeti soğukkanlı bir şekilde işlediği ve delilleri kararttığını belirttiği sanığın, geçmişi de göz önünde bulundurularak, takdir indirimi uygulanmamasını istedi.

Esra Hankulu, Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinde, geçen yıl 5 Ağustos'ta ölü bulundu. Hankulu ile geceyi evde geçiren arkadaşları Dilan Civelek ve Furkan Gürgil ile kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili devam eden soruşturmada şüpheli olan Ümitcan Uygun gözaltına alındı. Uygun, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, Furkan Gürgil ile Dilan Civelek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'İHMAL YÖNÜNDEN CİNAYETE İŞTİRAK' SUÇLAMASIKafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Esra'nın ölümüyle ilgili Ümitcan Uygun'un 'kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Furkan Gürgil ve Dilan Civelek'in ise 'suç delillerini gizlemek' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık Ümitcan Uygun ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar ise duruşmaya gelmedi. Hankulu ailesinin avukatları, tutuksuz sanıklardan Dilan Civelek'in, Esra Hankulu'na ait cep telefonunu çantasında sakladığını, polis merkezinde polise teslim etmeyerek, tuvaletin camına gizlediğini iddia etti. Tutuksuz sanıklar Civelek ile Gürgil'in de ihmal suretiyle cinayete iştirak ettiğini savunan avukatlar, bu suç yönünden cezalandırılmalarını talep etti.SAVCI: TAKDİR İNDİRİMİ UYGULANMASINSavcı, önceki celse sunduğu mütalaasına tekrarlayarak sanık Ümitcan Uygun'un, 'kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, olay sonrası Hankulu'nun cep telefonunu sakladıkları iddia edilen Furkan Gürgil ve Dilan Civelek'in ise 'suç delillerini gizlemek' suçundan 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Ek mütalaa veren savcı ayrıca, sanık Uygun'un, cinayeti soğukkanlı bir şekilde işlediğini, delilleri kararttığını belirterek, geçmişi de göz önünde bulundurularak verilecek cezada takdir indirimi uygulanmamasını talep etti. Savcı, diğer sanıklar hakkında da üst sınırdan indirimsiz ceza uygulanması yönünde görüş bildirdi.SANIK AVUKATI SÜRE İSTEDİHankulu ailesinin avukatları, mahkemenin savcının görüşü doğrultusunda hüküm kurmasını talep etti. Sanık Uygun'un avukatı ise olay yerinde emniyet tarafından çekilen görüntülerin dosyada bulunmadığını, bu görüntüleri inceleyemediklerini belirterek, savunma için ek süre talebinde bulundu. Söz verilen sanık Uygun da avukatının talebine katıldığını belirterek, "Vicdanım rahat, ben kimseyi öldürmedim. Hakkımda yürütülen diğer soruşturmada da takipsizlik kararı çıkacağını biliyorum. Doğrular her zaman ortaya çıkacaktır" dedi. Sanık avukatının süre talebini kabul eden mahkeme, sanığın tahliye talebini reddederek, duruşmayı erteledi.

Son dakika haberleri: Esra'nın ölümüyle ilgili davada Ümitcan Uygun için indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet talebi
Son dakika haberleri: Esra'nın ölümüyle ilgili davada Ümitcan Uygun için indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet talebi
Son dakika haberleri: Esra'nın ölümüyle ilgili davada Ümitcan Uygun için indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet talebi
Son dakika haberleri: Esra'nın ölümüyle ilgili davada Ümitcan Uygun için indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet talebi
Son dakika haberleri: Esra'nın ölümüyle ilgili davada Ümitcan Uygun için indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet talebi
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Esra Hankulu'yu öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun duruşmada söz istedi: Vicdanım rahat Esra Hankulu'yu öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun duruşmada söz istedi: Vicdanım rahat Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Ankara Barosu'na açtığı davaya devam edildi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Ankara Barosu'na açtığı davaya devam edildi

Ümitcan Uygun, Esra Hankulu, Ankara, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Esra'nın ölümüyle ilgili davada Ümitcan Uygun için indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet talebi - Son Dakika


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