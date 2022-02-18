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Son dakika haberleri: Eşsiz kış güzelliği... Erciyes'in kıvrım kıvrım yolları görsel şölen oluşturdu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Eşsiz kış güzelliği... Erciyes'in kıvrım kıvrım yolları görsel şölen oluşturdu

18.02.2022 10:19

Son dakika haberler: Eşsiz kış güzelliği... Erciyes'in kıvrım kıvrım yolları görsel şölen oluşturdu Beyaza bürünen Erciyes'te havadan çekilen görüntüler kartpostallık görüntüler ortaya çıkarırken, Erciyes'e giden kıvrım kıvrım yolları da adeta yılanı andırdı.

Eşsiz kış güzelliği... Erciyes'in kıvrım kıvrım yolları görsel şölen oluşturdu

KAYSERİ - Beyaza bürünen Erciyes'te havadan çekilen görüntüler kartpostallık görüntüler ortaya çıkarırken, Erciyes'e giden kıvrım kıvrım yolları da adeta yılanı andırdı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda yapan karın oluşturduğu beyaz örtü havadan görüntülendi. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği, özellikle hafta sonlarında binlerce kayakseveri ağırlayan Erciyes'te, beyaz örtü ile beraber kartpostalları andıran fotoğraflar ortaya çıktı.

Hisarcık Mahallesi'nden itibaren başlayan ve kıvrım kıvrım yolları ile adeta yılanı andıran yollarda izleyenleri mest etti.

Son dakika haberleri: Eşsiz kış güzelliği... Erciyes'in kıvrım kıvrım yolları görsel şölen oluşturdu
Son dakika haberleri: Eşsiz kış güzelliği... Erciyes'in kıvrım kıvrım yolları görsel şölen oluşturdu
Son dakika haberleri: Eşsiz kış güzelliği... Erciyes'in kıvrım kıvrım yolları görsel şölen oluşturdu

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Erciyes, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Eşsiz kış güzelliği... Erciyes'in kıvrım kıvrım yolları görsel şölen oluşturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Eşsiz kış güzelliği... Erciyes'in kıvrım kıvrım yolları görsel şölen oluşturdu - Son Dakika
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