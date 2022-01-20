Estonya Dışişleri Bakanı Liimets, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets, Ukrayna sınırında Rusya'yla yaşanan gerilime işaret ederek "Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri gücünü artırması son derece kaygı uyandırıcı bir gelişme. Türkiye, Estonya ve tüm diğer NATO müttefiki ülkeler, ortak mesajlar veriyor. Rusya'nın bu gerilimi azaltması, azaltma yönünde adımlar atması gerekiyor." dedi.

Liimets, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla Bakanlıkta düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye-Estonya ilişkilerinin dostane düzeyde ilerlediğini belirten Liimets, ilişkilerin ekonomi ve güvenlik alanında geliştirmek için de gerekli adımların atılacağını söyledi. Liimets, Estonya'nın e-İkamet programı çerçevesinde Türklerin Estonya'da şirketler kurduğunu aktararak Estonya'nın Avrupa Birliği (AB) pazarına girişte önemli bir ülke olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin Estonyalılar için de önemli bir turizm merkezi olduğunun altını çizen Liimets, Türk Hava Yollarının iki ülke arasında gerçekleştirdiği direkt uçuşların daha yakın ilişki geliştirmeye katkı sağladığını dile getirdi.

Liimets, Çavuşoğlu'yla görüşmede güvenlikle ilgili kaygıların da paylaşıldığını aktararak, "İçinde bulunduğumuz bölgeler nedeniyle çeşitli tehditlerle karşı karşıya kalıyoruz. Siz Avrupa'nın güneyinde, biz kuzeyinde yer almamız sebebiyle çeşitli güçlüklerle mücadele etmek durumunda kalıyoruz." diye konuştu.

"Türkiye, Estonya için son derece güçlü, kabiliyeti yüksek bir müttefik"

İki müttefik olarak çeşitli konuların ayrıntılarıyla masaya yatırıldığını belirten Liimets, "Türkiye, Estonya için son derece güçlü, kabiliyeti yüksek bir müttefik. Bu bağlamda güvenlikle ilgili pek çok kaygıyı paylaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Liimets, NATO çerçevesinde Türkiye'yle iş birliğine önem verdiklerini vurgulayarak "Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri gücünü artırması son derece kaygı uyandırıcı bir gelişme. Türkiye, Estonya ve tüm diğer NATO müttefiki ülkeler, ortak mesajlar veriyor. Rusya'nın bu gerilimi azaltması, azaltma yönünde adımlar atması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Avrupa'nın güvenlik yapısının güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Liimets, NATO'nun Rusya'yla şeffaflık ve riski düşürme konularında müzakere etmeye hazır olduğunu söyledi.

Liimets, görüşmede, Ukrayna'ya verilecek desteğin de konuşulduğunu kaydederek "Ukrayna'nın güvenlikle ilgili tercihleri konusunda özgür davranabilmesi gerekiyor. Bir ülke, NATO ittifakına katılmayı tercih edebilmeli. Bu hususla ilgili Ukrayna'ya bu zor koşullarda nasıl daha iyi bir destek verebiliriz sorusunu tartıştık." diye konuştu.

"Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyoruz"

Türkiye'nin AB üyeliğinin de masaya yatırıldığına değinen Liimets, "Estonya, AB'nin genişleme politikasından istifade etmiş bir ülke. Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyoruz. Türkiye, AB'nin kilit ortaklarından biri." ifadesini kullandı.

Liimets, AB'nin Türkiye'yle yürütülen iş birliğine Estonya'nın destek verdiğine işaret ederek AB üyeliği yolunda Türkiye'de yapılan reformları ve İnsan Hakları Eylem Planı'nın takdirle karşılandığını vurguladı.

Göç, halk sağlığı, iklim değişikliği ve terörle mücadele gibi küresel ve bölgesel konularda AB-Türkiye diyaloğunun devam edeceğini belirten Liimets, Türkiye ziyaretinde Adana'daki bir göçmen merkezini ziyaret edeceğini ve Estonya'nın bu alanda Türkiye'deki tesisleri örnek aldığını belirtti.

Göçmen kriziyle mücadeleye 12 milyon avroluk katkı

Liimets, toplantının soru-cevap kısmında, göç sorununun etkilerine değinerek bu soruna çözüm üretmenin zorluğuna dikkati çekti. Suriyeli göçmenlerin ülkede sağlanacak siyasi çözümle ülkelerine güven içinde dönmelerini temenni ettiğini belirten Liimets, Estonya'nın kalkınma ve insani yardım fonlarına 12 milyon avroluk katkı sağladığını anlattı.

Göç yükünü sırtlanan ülkelere sadece maddi yardım sağlanmadığını belirten Liimets, "Göç krizi boyunca AB'nin yük paylaşımı çalışmalarına da ortak olduk. Diğer AB ülkeleriyle birlikte mülteci kamplarından yüzlerce mülteciye ev sahipliği yaptık. Sadece finansal yardımlarla değil ülkemizde mültecileri ağırlayarak da bir dayanışma göstermeyi arzu ettik." diye konuştu.

Liimets, Afganistan'da Estonya'yla iş yapmış Afganistan vatandaşlarını da ülkelerine kabul ettiklerini kaydetti.