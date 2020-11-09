Son dakika haberleri! Estonya İçişleri Bakanı Helme, "ABD seçimlerine hile karıştırıldığı" yorumu üzerine istifa etti - Son Dakika

Son dakika haberleri! Estonya İçişleri Bakanı Helme, "ABD seçimlerine hile karıştırıldığı" yorumu üzerine istifa etti

09.11.2020 15:49
Son dakika haberleri! Estonya İçişleri Bakanı Helme,

Bir son dakika haberine göre Estonya'nın aşırı sağcı İçişleri Bakanı Mart Helme, "ABD'de başkanlık seçimine hile karıştırıldığı" yorumu üzerine istifasını açıkladı.

Estonya'nın aşırı sağcı İçişleri Bakanı Mart Helme, "ABD'de başkanlık seçimine hile karıştırıldığı" yorumu üzerine istifasını açıkladı.

Estonya Muhafazakar Halkın Partisi (EKRE) üyesi Helme, dün Maliye Bakanı olan oğlu Martin Helme ile katıldığı radyo programında, ABD'deki başkanlık seçimine "hile karıştırıldığını" iddia etmesi üzerine yerel basında çıkan haberlere ateş püskürdü ve görevinden ayrıldığını açıkladı.

Helme, "Dün gece Estonya basınının yalanlarını ve iftirasını görünce istifa etmeye karar verdim. Yoruldum. Dün Estonya'nın güvenliğini tehlikeye atacak hiçbir şey yapmadım. Amerikan medyası, Amerikan özgür medyası tarafından halihazırda söylenmemiş bir şeyi dile getirmedim." ifadesini kullandı.

Mart Helme ve oğlu TRE radyosunda yayınlanan söyleşide, ABD seçimi hakkında konuşmuş ve sonuçların ardından bu ülkede olası iç savaş senaryosunu dile getirmişti.

Estonya İçişleri Bakanı Helme, programda "seçimi eninde sonunda ABD Başkanı Donald Trump'ın kazanacağı, bunun, belki kan dökülse bile çok büyük mücadelenin ardından yaşanacağı, sonuçta adaletin üstün geleceği" yorumunu yapmıştı.

Maliye Bakanı Martin Helme de "Bu seçimlere hile karıştırıldığı şüphe götürmez. Her normal insanın bu konuda ne düşündüğünü söyleyeceğine inanıyorum. Seçimlerde ayan beyan, küstahça ve büyük ölçekte hile yapılabildiği bir durumda hukukun üstünlüğünden ve demokrasiden söz etmenin bir anlamı yok." diye konuşmuştu.

Estonya Başbakanı Jüri Ratas da Facebook hesabında ikiliye Estonya-ABD ilişkilerine zarar verecek doğruluğu kanıtlanmamış açıklamalar yapmaya son vermesi çağrısında bulundu. Biden'ı kutlayan Ratas, ABD seçimlerinin "özgür, adil ve şeffaf" olduğu vurgusunu yaptı.

Helme'nin kurucusu olduğu göçmen ve AB karşıtı EKRE, Mart 2019'daki genel seçimlerden Estonya'nın 3. en fazla oy alan partisi olarak çıkmıştı.

Mart Helme ile oğlu Martin Helme'nin Estonya'da geçen yıllarda kamuoyunda tartışma yaratan açıklamalara imza attıkları ifade ediliyor.

Amerikan basını, ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerini rakibi ve mevcut Başkan Donald Trump'ı Pennsylvania eyaletinde yenerek Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı duyurmuştu.

Trump, seçimin henüz bitmediğini vurgulayarak "Halk hak ettiği dürüst oy sayımına ve talep ettiği demokrasiye kavuşana kadar durmayacağım." açıklamasını yapmıştı.

Biden sonuçların resmileşmesi durumunda 20 Ocak 2021'de 78 yaşında görevine başlayacak.

Süleyman Soylu, Estonya, İstifa, Mart, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Estonya İçişleri Bakanı Helme, 'ABD seçimlerine hile karıştırıldığı' yorumu üzerine istifa etti - Son Dakika


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