Son dakika haberleri: Esvatini Başbakanı Dlamini, Kovid-19 tedavisi için Güney Afrika'ya götürüldü - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Esvatini Başbakanı Ambrose Dlamini, tedavi için Güney Afrika'ya sevk edildi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Dlamini'nin durumunun stabil olduğu, tedavisinin hızlanması için Güney Afrika'da bir hastaneye götürüldüğü ifade edildi.

Dlamini, kasım ayı ortalarında yakalandığı virüsle iki haftadır mücadele ediyor.

Afrika'nın güneyindeki 1,1 milyon nüfuslu ülkede şimdiye kadar 6 bin 400'den fazla vaka görüldü, 122 kişi hayatını kaybetti.