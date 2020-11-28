Son dakika haberleri! Etanol üretiminde kullanılan bitkilerin hasadı yapıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Etanol üretiminde kullanılan bitkilerin hasadı yapıldı

28.11.2020 11:03
Son dakika haberleri! Etanol üretiminde kullanılan bitkilerin hasadı yapıldı, System.String[]

Son dakika haberler: Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda sürdürülen Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında tarım ve havza bazlı kalkınma alanında pilot üniversite seçilen Bingöl Üniversitesi, biyobenzinin ham maddesi etanol üretiminde kullanılan bitkilerin...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda sürdürülen Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında tarım ve havza bazlı kalkınma alanında pilot üniversite seçilen Bingöl Üniversitesi, biyobenzinin ham maddesi etanol üretiminde kullanılan bitkilerin hasadını yaptı.

Tarım ve havza bazlı kalkınma alanında pilot üniversite seçilen Bingöl Üniversitesi, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle "Bingöl Ekolojik Koşullarında Bazı Sorgum Sudan Otu Melezi ve Dallı Darı Çeşitlerinin Biyoetanol Üretim Kapasitelerinin Araştırılması Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında merkeze bağlı Ardıçtepe köyünde deneme amaçlı üretilen bitkilerin hasadı gerçekleştirildi.

Yöreye iyi uyum sağladığı, veriminin yüksek olduğu ve ileride Türkiye'nin biyoyakıt ihtiyacının karşılanmasında ham madde olarak kullanılabileceği belirlenen bitkilerin makineden geçirilerek sularının alınması, kalan posasının da yem olarak kullanılması hedefleniyor.

Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kağan Kökten, AA muhabirine, geçen yıl 10 çeşit sorgum sudan otu melezi bitkisi ektiklerini söyledi.

Ekimi yapılan bitkilerin marjinal alanların değerlendirilmesi amacıyla kullanılabilecek bitkiler olduğunu belirten Kökten, 10 farklı sorgum sudan otu melezi ektiklerini anlattı.

Bu bitkilerin kuraklığa daha dayanıklı olduğu için, mısıra alternatif olduğunu aktaran Kökten, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amacımız yem bitkisinden ziyade biyoetanol üretiminde bunu kullanmak. Pandemi sürecinde etanolün önemi daha çok ortaya çıktı. Bingöl koşullarında 10 çeşit kullanıyoruz. Hangi çeşit burada daha iyi adapte olabilecek ve hangi çeşitten daha fazla etanol üretebileceğiz o amaçla bu denememizi burada kurduk. Saplarından su elde ediliyor, sonra etanol üretiliyor. Etanol de özelikle ülkemizde yakıtlarda yüzde 2 oranında kullanılması zorunlu olan bir madde, günümüzde artık bunun daha da önemi arttı. Etanol, dezenfekte alanında da çok büyük bir öneme sahip. Bu amaçla bu bitkilerin hem kullanımı hem ekilmesi hem de yaygınlaştırılması gerekiyor."

Deneme ekimlerinin ardından bölgeye en uygun çeşidi belirleyeceklerini anlatan Kökten, daha sonra bunların ekimini yaygınlaştırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Sorgum sudan otu melezi haricinde 5 farklı dallı darı çeşidinin de denemesini yaptıklarını belirten Kökten, "Hasat edilen bitkilerin saplarını sıkarak suyunu elde ettik. Elde edilen suların araştırılması için Samsun'daki araştırma enstitüsüne gönderdik. Hedefimiz biyoetanolun üretilmesi, dolayısıyla hangi çeşitten daha fazla etanol üretiliyor onun da tespitini yapacağız. Orada bu sulardan etanol üretilecek." ifadesini kullandı.

Yükseköğretim Kurulu, Bingöl Üniversitesi, Bingöl, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Etanol üretiminde kullanılan bitkilerin hasadı yapıldı - Son Dakika


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