Son dakika haberleri: Etiyopya Başbakanı Ahmed: "Etiyopya, Türkiye ile dostluğuna ve ortaklığına son derece önem veriyor" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile ortak basın toplantısı düzenledi.

(2)

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu:

- "Türkiye stratejik konumu ve aynı zamanda Asya ile Avrupa arasında bir köprü olması nedeniyle uluslararası anlamda etkili ve aynı zamanda küresel ilişkilere şekil veren bir ülke"

-"Etiyopya, Türkiye ile dostluğuna ve ortaklığına son derece önem veriyor"

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Türkiye'nin stratejik konumu ve aynı zamanda Asya ile Avrupa arasında bir köprü olması nedeniyle uluslararası anlamda etkili ve aynı zamanda küresel ilişkilere şekil veren bir ülke olduğunu belirterek, "Etiyopya, Türkiye ile dostluğuna ve ortaklığına son derece önem veriyor." dedi.

Ahmed, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası toplantıların ardından imza töreninde bir araya geldi.

Törenin ardından yapılan ortak basın toplantısında konuşan Ahmed, Etiyopya ve Türkiye'nin zengin kültürü ve tarihi olan iki zengin medeniyet olduğunu ve iki ülkenin temellerinin 16. yüzyıla dayandığını söyledi.

İki ülkenin tarihi ve kültürel bağlarının bütün sınavları geçtiğini ve ilişkilerin sağlam bir temele oturduğunu anlatan Ahmed, "Bu ilişki karşılıklı saygı ve güvene dayalıdır. Aynı zamanda ortak kalkınma ve gelişme için iş birliği anlamına gelmektedir. Etiyopya, Türkiye ile dostluğuna ve ortaklığına son derece önem veriyor. Türkiye'nin bu çerçevede TİKA (Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı Başkanlığı) vasıtasıyla Addis Ababa'daki gerçekleştirmiş olduğu çalışmaların ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu ofis Afrika'da açılan ilk TİKA ofisiydi. Türkiye stratejik konumu ve aynı zamanda Asya ile Avrupa arasında bir köprü olması nedeniyle uluslararası alanda etkili ve aynı zamanda küresel ilişkilere şekil veren bir ülke, tarihi boyunca da böyle olmuş bir ülkedir." diye konuştu.

Türkiye'nin milli kalkınma için bir model olduğuna dikkati çeken Ahmed, özelliklerini kendi halkının çıkarlarıyla tanımladığını, dinamik ve sağlam bir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi inşa ettiğini söyledi.

Ahmed, Erdoğan'ın vizyonuyla Türkiye'nin sürekli her alanda büyüyen bir ülke olduğunun altını çizerek, Türkiye ve Etiyopya'nın Nisan 2018'den bu yana ikili ilişkileri güçlendirmek ve geliştirmek için çalışmaya devam ettiğini vurguladı.

"Etiyopya mevcut ilişkileri, ticari ve altyapı ile ilgili olarak yatırım ilişkilerini geliştirmeye kararlı. Yatırım için olumlu ortam yaratmaya, Türk yatırımcılarını beklemeye devam edeceğiz." diyen Ahmed, törende iki ülkenin ilişkilerini siyasi, diplomatik, ekonomik, sosyal alanlarda iş birliğini uzun yıllar boyunca güçlendirecek son derece önemli anlaşmalara imza attıklarını dile getirdi.

Ahmed, şöyle devam etti:

"(İkili ilişkiler) Artık bu aşamadan sonra güçlendirilecek ve aksiyona geçilecek. Bu anlaşmalara ilaveten halklarımız arasındaki bağlar da zamanla daha güçlenerek devam ediyor. Addis Ababa ile İstanbul arasındaki doğrudan uçuşlar, her iki ülkenin hava yolları tarafından karşılıklı gerçekleştirildiğinde bu ilişkiler çok daha güçlendi. Buna ilaveten Türkiye'deki film ve sinema endüstrisinin bu anlamdaki ilişkileri güçlendirebilmesi giderek çok daha görünür biçimde ülkemizde yaşanıyor. Etiyopya'ya gerçekleştirdiğiniz resmi ziyarette belirttiğiniz gibi Etiyopya, her zaman hoşgörünün ve saygının alanı olmuştur. Farklılıklara saygı gösterilen bir ülke olmuştur. Bu, Etiyopya'nın hem iç hem de dış politikasını şekillendiren bir vizyon oluşturmuştur."

Etiyopya'da 80'den fazla dil ve etnik köken bulunduğunu, farklı dinlere inanıldığını kaydeden Ahmed, Etiyopyalıların, kendi deneyimleriyle yaşamanın önem ve değerini bildiklerini, uyum içinde yaşamanın ve bunun refaha katkısının öneminin farkında olduklarını söyledi.

Ahmed, "Türkiye'nin gerçek dostluğunu, Etiyopya'nın ihtiyacı olduğu zamanda gösterebilmesi bizim için son derece önemli." diyerek, Erdoğan'ın daha önce Etiyopya'yı "güvenilir ve inanılır bir ülke" şeklinde tanımladığını anımsattı.