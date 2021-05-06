Etiyopya Cumhurbaşkanı Sahle Work Zewde, temaslarda bulunmak üzere gittiği Nijer'de, Nijerli mevkidaşı Muhammed Bazum ile görüştü.

Zewde, başkent Niamey'de düzenlediği basın toplantısında, Bazum ile ikili görüşmede Sahel'deki terörle mücadele ve Etiyopya'daki son durumları müzakere ettiklerini ifade etti.

Tüm ülkeleri hedef alan terörizme karşı genel bir seferberlik gerektiğini belirten Zewde, Bazum ile Etiyopya'da inşa edilen Hedasi Barajı ve Sudan ile Etiyopya arasındaki sınır anlaşmazlığı meselesini de görüştüklerini kaydetti.

Etiyopyalıların yüzde 65'ten fazlasının elektriğe ulaşamadığını söyleyen Zewde, Hedasi Barajı'yla su değil, elektrik üretmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Zewde, Nijer'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Afrika'yı temsil ettiğini hatırlatarak Etiyopya'daki sorunlar hakkında bilgi vermek amacıyla Nijer'e geldiğini belirtti.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Mısır, Etiyopya ve Sudan arasındaki müzakerelerden, anlaşmazlıklar nedeniyle 10 yıldır sonuç alınamıyor.

Yüzde 79'u tamamlanan Hedasi Barajı, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken Kahire ve Hartum yönetimleri Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.