Son dakika haberleri! Etiyopya'da 10. eyalet kuruldu - Son Dakika

ADDİS Etiyopya'da referandumla kendi eyaletini kurma kararı alan Sidama etnik grubu, resmi olarak ülkenin 10. eyaletini kurdu.

FANA televizyonunun haberine göre, ülkedeki onlarca farklı etnik gruba ev sahipliği yapan Güney eyaleti resmi törenle Sidamalıların yaşadığı alandaki yetkiyi Sidama Bölgesi'ne teslim etti.

Ülkenin güneyindeki turistik Hawassa şehrinin yeni eyaletin başkenti olacağı açıklanırken, eyalet kabinesi ve meclisinin yakında duyurulması bekleniyor.

Yüzde 98'i evet oyu kullandı

Sidamalıların yüzde 98'i kasımda yapılan referandumda bağımsız federal bir eyalet için "evet" oyu vermişti. 2007'de yapılan nüfus sayımına göre ülkenin yüzde 4'ünü Sidamalılar oluşturuyor.

Etnik temelli 10 eyalet ve Addis Ababa ile Dire Dawa gibi özel şehir yönetimlerinden oluşan ülkede 80'den fazla etnik grup bulunuyor.

Güneydeki farklı etnik gruplar arasında kendi eyaletini kurmak isteyen 10'a yakın farklı millet var.