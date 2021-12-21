Son dakika haberleri! Etiyopya'daki hava saldırısında en az 28 kişinin öldüğü öne sürüldü - Son Dakika

Etiyopya'nın kuzeyinde düzenlenen hava saldırısında en az 28 kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi.

Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) ait Tigray TV'nin haberinde, ülkenin kuzeyindeki Alamata bölgesine Etiyopya ordusu tarafından hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda en az 28 kişinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin yaralandığı öne sürüldü.

Alamata Kasabası Güvenlik Şefi Ekubay Gebremedhin, saldırıda hayatını kaybedenlerin bölgede alışveriş yapan siviller olduğu bilgisini paylaştı.

Kuzeydeki isyancıların Tigray'dan sonra Amhara ve Afar eyaletlerine saldırması sonrası insani kriz daha da derinleşmişti.

Etiyopya ordusu, TPLF'nin işgal ettiği pek çok bölgeyi geri almaya başlamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM), 17 Aralık'ta Etiyopya'daki tüm taraflara, sivilleri korumak ve insan hakları ihlallerine son vermek için "derhal harekete geçme" çağrısı yapmıştı.

Etiyopya'da merkezi hükümete karşı isyan başlatan TPLF, geri çekilme kararı aldığını açıklamıştı.