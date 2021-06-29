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Son dakika haberleri | Etiyopya'daki isyancılar hükümet güçlerini yendiğini iddia etti - Son Dakika

Son dakika haberleri | Etiyopya'daki isyancılar hükümet güçlerini yendiğini iddia etti

29.06.2021 01:35
Son dakika haberleri | Etiyopya'daki isyancılar hükümet güçlerini yendiğini iddia etti, System.String[]

Son dakika haberleri: ADDİS Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) isyancıları, Tigray bölgesini kontrole almak için Etiyopya'nın savuma güçlerini tamamen yendiğini iddia etti.

ADDİS Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) isyancıları, Tigray bölgesini kontrole almak için Etiyopya'nın savuma güçlerini tamamen yendiğini iddia etti.

TPLF Sözcüsü Getachew Reda, Aljazeera'ya verdiği demeçte, TPLF güçlerinin Tigray eyaletinin başkenti Mekele'yi geri almak için "Abiy Ahmed'in" ulusal savunma güçlerini tamamen yendiğini öne sürdü.

Etiyopya ordusunun, hükümetin tek taraflı ateşkes ilan etmesinin ardından sadece şehirden çekilmekle kalmadığını belirten Reda, onları aynı zamanda askeri angajmanın ilk "bölümünde" ezdiklerini kaydetti.

Reda, ayrıca Etiyopya hükümetinin tek taraflı ateşkes ilanını "şaka" olarak değerlendirdi.

Tigray bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan edildi

Etiyopya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, TPLF isyancılarının ele geçirdiği ileri sürülen Tigray bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan edilmişti.

Tigray'daki çiftçilerin hasat mevsimini (haziran, temmuz, ağustos) kullanmalarını sağlamak için bu kararın alındığı kaydedilen açıklamada, bundan sonra bölgede yardım kuruluşlarının ordunun eskortu olmadan çalışacağı ifade edilmişti.

Açıklamada, bölgede TPLF güçlerinin hala dağınık bir durumda olduğu ve ara sıra saldırı yaptığı iddia edilmişti.

"Krize askeri bir çözüm olmadığını bir kez daha gösteriyorlar"

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Tigray bölgesindeki son olayların endişe verici olduğuna işaret ederek, "Krize askeri bir çözüm olmadığını bir kez daha gösteriyorlar." ifadesini kullanmıştı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile görüştüğünü aktaran Guterres, "Düşmanlıkların etkili bir şekilde durdurulacağından umutluyum. Sivillerin korunması, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşması ve siyasi çözümün bulunması esastır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bir dönem Tigray eyaletini yöneten isyancı TPLF güçlerinin 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırması ve sonrasında Başbakan Abiy Ahmed'in TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almasının ardından eyalette 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Birleşmiş Milletler (BM), 8 Haziran'da Tigray bölgesi için "kıtlık" uyarısında bulunmuş ancak Etiyopya hükümeti bunu reddetmişti.

Birleşmiş Milletler, Etiyopya, Haziran, Ateşkes, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Etiyopya'daki isyancılar hükümet güçlerini yendiğini iddia etti - Son Dakika


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