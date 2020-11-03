Son dakika haberleri! Etiyopya'daki terör saldırısında ölü sayısı 34'e çıktı, 11 kişi ise kayıp - Son Dakika

Son dakika haberleri! Etiyopya'daki terör saldırısında ölü sayısı 34'e çıktı, 11 kişi ise kayıp

03.11.2020 18:47
Son dakika haberleri! Etiyopya'daki terör saldırısında ölü sayısı 34'e çıktı, 11 kişi ise kayıp, System.String[]

Son dakika habere göre Etiyopya'nın Oromiya eyaletinde dün yaşanan terör saldırısında ölenlerin sayısının 34'e çıktığı, 11 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Etiyopya'nın Oromiya eyaletinde dün yaşanan terör saldırısında ölenlerin sayısının 34'e çıktığı, 11 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Oromiya Eyaleti Emniyet Müdürü Ararsa Merdassa, yaptığı açıklamada, Oromo Kurtuluş Cephesi (OLF) tarafından Batı Wollega bölgesindeki terör saldırısında 50 ila 60 evin ve bir okulun ateşe verildiğini, 34 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Saldırının ardından 11 kişinin kayıp olduğunu tespit ettiklerini belirten Merdassa, OLF'nin Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) yardımıyla bu terör eylemini gerçekleştirdiğini söyledi.

Saldırıda, Amhara etnik kökenlilerin hedef alındığı öğrenildi.

"Sorumluların yargı karşısına çıkarılması" çağrısı

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, saldırı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Etiyopya'nın düşmanları ülkeyi yönetmek ve yıkmak için ant içmiş ve bunun için ellerinden geleni yapıyorlar." ifadesini kullandı.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ise masum sivillerin katledilmesinden duyduğu endişeyi ifade ederek, sorumluların yargı karşısına çıkarılması çağrısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty), görgü şahitlerine dayanarak, ölenlerin sayısının 54 olduğunu duyurmuştu.

OLF, Başbakan Abiy Ahmed'in 2018'de kurduğu hükümet sonrası terör örgütleri listesinden çıkarılmıştı.

OLF'ye yardım etmekle suçlanan TPLF ise 2019'da iktidar koalisyonundan ayrılmıştı.

Resmi Gazete, Etiyopya, Terör, Ateşe, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Etiyopya'daki terör saldırısında ölü sayısı 34'e çıktı, 11 kişi ise kayıp - Son Dakika


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