Son dakika haberleri... Etiyopya'nın başkentinde Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne operasyonda 242 gözaltı - Son Dakika

Etiyopya polisi, kuzeydeki Tigray eyaletini yöneten (TPLF) yönelik askeri operasyon sürerken, başkent Addis Ababa'da TPLF'ye destek olmak için terör saldırıları planlamakla suçlanan 242 kişiyi gözaltına aldı.

FANA televizyonunun haberine göre, Addis Ababa Şehir Komiseri Getu Argaw, yaptığı açıklamada, başkentte terör saldırıları hazırlığı yaptığı tespit edilen ve TPLF'ye destek veren 242 kişinin operasyonla gözaltına alındığını belirtti.

Argaw, operasyonlarda çok sayıda patlayıcı, silah ve mühimmatın ele geçirildiğini aktardı.

Öte yandan, eyaletin batısının TPLF'nin elinden kurtarıldığını duyuran Başbakan Abiy Ahmed, bu bölgelerde geçici bir yönetimin kurulmasına imkan sağlayan kanun taslağının Federal Meclis tarafından onandığını ifade etti.

Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirilen operasyonda, Tigray'daki tüm iletişim hatlarının kesik olması nedeniyle federal hükümet ve TPLF'nin çatışma sahasına ilişkin açıklamaları teyit edilemiyor.

TPLF'nin ulusal ordu birliklerine 3 Kasım'da saldırmasının ardından, ertesi gün Başbakan Ahmed, TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Başbakan diyalog çağrılarını reddetti

Komşusu Eritre ile yaptığı barış anlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin diyalog çağrılarına kulak asmayarak bölgedeki "cunta" silahsızlandırılana, yasal bir yönetim kurulana ve suçlular cezalandırılana kadar operasyonun devam edeceğini belirtmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından ulusal meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, uzun yıllardır ülkedeki çok sayıda muhalif grubun hedefinde.

Son dönemde, ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan geçen yıl ayrılmıştı.

Ahmed'in operasyon kararının yıllardır milislerin silahlanmakta olduğu Tigray'da uzun süreli çatışmalara ve hatta iç savaşa yol açmasından korkuluyor.