Son dakika haberleri... Etiyopya ordusunun 8 Sudan vatandaşını öldürmesi başkent Hartum'da protesto edildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Etiyopya ordusunun 8 Sudan vatandaşını öldürmesi başkent Hartum'da protesto edildi

28.06.2022 14:29
Son dakika haberleri... Etiyopya ordusunun 8 Sudan vatandaşını öldürmesi başkent Hartum'da protesto edildi

Son dakika gündem haberi... Sudan'da onlarca gazeteci, Etiyopya ordusunun 8 Sudan vatandaşını ülkenin doğusundan kaçırarak infaz etmesini protesto etti.

Sudan'da onlarca gazeteci, Etiyopya ordusunun 8 Sudan vatandaşını ülkenin doğusundan kaçırarak infaz etmesini protesto etti.

Başkent Hartum'daki Etiyopya Büyükelçiliği önünde toplanan aktivistler ve basın mensuplarından oluşan grup, iki ülke arasında yıllardır ihtilaflı ve zaman zaman sıcak çatışmaların yaşandığı Faşaka bölgesi ile ilgili "Faşaka Sudan'ındır", "Etiyopya'nın saldırganlığına karşı Sudan ordusunun arkasında durmak, milli ve ahlaki bir görevdir." şeklinde pankartlar taşıdı.

Grup, saldırıyı kınayan sloganlar attıktan sonra elçilik önünden ayrıldı.

Sudan Silahlı Kuvvetleri 26 Haziran'da, 22 Haziran'da topraklarından kaçırılan 7 asker ve bir sivilin Etiyopya ordusu mensuplarınca infaz edildiğini açıklamıştı.

Sudan ordusu, doğu komşusu Etiyopya'nın yaptıklarına uygun şekilde mukabelede bulunulacağını bildirmişti.

İki ülke arasında verimli topraklarıyla bilinen Faşaka sınır bölgesinde, karşılıklı sınır ihlalleri ve tacizler yaşanıyor.

Etiyopya'nın kuzeyinde bulunan Tigray'da yaşanan çatışmalar ve Etiyopya'nın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği Afrika'nın en büyük barajı Hedasi nedeniyle iki ülke arasındaki gerilim sürüyor.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, son gelişmeler nedeniyle dün Addis Ababa'daki büyükelçisini geri çağırmış, Afrika Birliği nezdinde de girişimlerde bulunarak olayı kınamıştı.

Dün, Faşaka bölgesine intikal eden Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 8 Sudanlının öldürülmesine değinerek, sahada somut, gerçek bir karşılık vereceklerini ve bir daha benzer bir olayın yaşanmasına müsaade etmeyeceklerini kaydetmişti.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Etiyopya, Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Etiyopya ordusunun 8 Sudan vatandaşını öldürmesi başkent Hartum'da protesto edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Etiyopya ordusunun 8 Sudan vatandaşını öldürmesi başkent Hartum'da protesto edildi - Son Dakika
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