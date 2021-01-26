Son dakika haberleri! Etiyopya, Sudan'dan sınırdaki askerlerini geri çekmesini istedi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Etiyopya, Sudan'dan sınırdaki askerlerini geri çekmesini istedi

26.01.2021 14:11
Son dakika haberleri! Etiyopya, Sudan'dan sınırdaki askerlerini geri çekmesini istedi, System.String[]

Bir son dakika haberine göre ADDİS Etiyopya, sınırdaki topraklarını işgal ettiğini ileri sürdüğü Sudan'dan askerlerini geri çekmesini talep etti.

ADDİS Etiyopya, sınırdaki topraklarını işgal ettiğini ileri sürdüğü Sudan'dan askerlerini geri çekmesini talep etti.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dina Mufti, haftalık basın toplantısında, ülkesinin sınır sorununu barışçıl yollarla çözmekte kararlı olduğunu söyledi.

Sudan'a, tartışmalı Faşka bölgesinden birliklerini çekerek Aralık 2020 öncesindeki statükoyu muhafaza çağrısı yapan Mufti, iki ülkenin teknik ve siyasi komitelerinin bulunduğunu ve bu mekanizmalar üzerinden diyaloğa ihtiyaç olduğunu belirtti.

Mufti, Sudan'ın geri çekilmemesi halinde ne gibi adımlar atılacağına ilişkin soruya ise "O meseleye zamanı gelince bakacağız." cevabını verdi.

İki ülke de birbirini işgalle suçluyor

Sudan ile Etiyopya arasında yıllardır "sınır ihlali" iddiaları nedeniyle süren gerginlik, iki ülkenin son aylarda Faşka ve çevresine askeri yığınak yapması sonucu daha da arttı.

Hartum, yaklaşık 20 yıldır "Etiyopyalı milisler" tarafından kontrol edilen ve uluslararası anlaşmalarda yazılı Sudan topraklarını Aralık 2020'de geri aldığını açıklamıştı.

Addis Ababa hükümeti ise Sudan ordusunu topraklarını işgal etmekle suçlamıştı.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 21 Ocak'ta yaptığı görüşmede güvenlik güçlerinin kendi toprakları içerisinde faaliyet yürüttüğünü ve kimseyle savaş istemediklerini bildirmişti.

Etiyopya, Aralık, İşgal, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Etiyopya, Sudan'dan sınırdaki askerlerini geri çekmesini istedi - Son Dakika


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