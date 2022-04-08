Son dakika haberleri! Etiyopya, Suudi Arabistan'da gözaltı merkezlerinde tutulan 5 bin vatandaşını tahliye etti - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Etiyopya, Suudi Arabistan'da gözaltı merkezlerinde tutulan 5 bin vatandaşını tahliye etti

08.04.2022 13:00
Son dakika haberleri! Etiyopya, Suudi Arabistan'da gözaltı merkezlerinde tutulan 5 bin vatandaşını tahliye etti

Son dakika haberler: Suudi Arabistan'a yasa dışı giren ve gözaltı merkezlerinde tutulan 100 bin Etiyopyalıdan yaklaşık 5 bini ülkesine döndü.

Suudi Arabistan'a yasa dışı giren ve gözaltı merkezlerinde tutulan 100 bin Etiyopyalıdan yaklaşık 5 bini ülkesine döndü.

Etiyopya Kadın ve Sosyal İşler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar yaklaşık 5 bin Etiyopyalı ülkeye geri döndü.

Son tahliye seferinde dönenler arasında 100 çocuk da bulunuyordu.

Mart sonunda başlayan tahliyelerin yaklaşık 11 ay sürmesi planlanıyor.

Dönenlere rehabilitasyonun yanı sıra geçici barınma hizmeti de sunuluyor.

100 bin vatandaşını tahliye edecek

Etiyopya, söz konusu 100 bin vatandaşını tahliye edeceğini açıklamıştı.

Gözaltı merkezlerindeki insanlık dışı koşullar nedeniyle önceden de gündeme gelen Etiyopyalı düzensiz göçmenler, daha önce de kafileler halinde Etiyopya'ya taşınmıştı.

Her yıl binlerce Etiyopyalı çalışmak için Cibuti üzerinden Yemen'e ulaşıp buradan da Suudi Arabistan'a geçiyor.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, Suudi Arabistan'da 450 bini kayıt dışı olmak üzere 750 binden fazla Etiyopyalı yaşıyor.

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Suudi Arabistan, Etiyopya, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Etiyopya, Suudi Arabistan'da gözaltı merkezlerinde tutulan 5 bin vatandaşını tahliye etti - Son Dakika


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