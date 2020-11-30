Ticari ve askeri havacılık sektörünün global, bölgesel aktörlerinin katılacağı "Eurasia Airshow 2020", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2-6 Aralık'ta çevrim içi olarak düzenlenecek.

Capital Exhibition Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Kurt, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin şova dayalı havacılık fuarı "Eurasia Airshow"da çok önemli konuların masaya yatırılacağını söyledi.

Kurt, şunları kaydetti:

"Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'nın temel amacı, hava savunma sisteminde bölgesel ve global iş birlikleriyken, Hava Kuvvetleri Komutanları Yuvarlak Masa Toplantısı'nda hava kuvvetlerine yeni endüstrilerin entegrasyonu, bölgesel eğitim alanları, bölgesel iş birlikleri konuşulacak. Endüstri Liderleri Yuvarlak Masa Toplantısı'nda ise yeni nesil hava savunma sistemlerine karşı iş birlikleri, nükleer saldırılara karşı endüstrinin gelecek planları konuşulacak. 'Hava savunma stratejilerinin gelecek dönem stratejileri, UAS ile nasıl mücadele edileceği, ticari ile sivil havacılık ekonomilerinin nasıl daha iyi hale getirileceği' konularında internet seminerleri gerçekleştirilecek."

Sadece internet seminerleri için 10 binin üzerinde kayıt aldıklarını bildiren Kurt, pandemi nedeniyle bu yıl dördüncü çevrim içi fuarı gerçekleştireceklerini aktardı.

Kurt, "Online yapılan etkinliklerin katılımcıları daha odaklı. Saat farkından dolayı ticaret heyetlerinin görüşmeleri daha verimli. Çünkü neredeyse 24 saate yayılan bir planlamayla bunu gerçekleştiriyoruz. Çin'de ve Brezilya'daki firmayı ortak saatte gerçekleştiriyoruz. Bu çok önemli bir tecrübe." ifadelerini kullandı.

Fuara bakanlar, genelkurmay başkanları ve hava kuvvetleri komutanları katılacak

Verilen bilgiye göre, bu yıl Brezilya'dan Bangladeş'e geniş bir saat diliminde yapılacak Eurasia Airshow 2020'ye, savunma bakanları, genelkurmay başkanları, hava kuvvetleri komutanları, savunma sistemleri direktörleri, uçak sanayinin üst düzey yöneticileri ve endüstrinin liderleri katılacak.

Dünya havacılık ekosistemini oluşturan devlet kurumları, askeri heyetler, şirketler ve sektör profesyonellerinin buluşma noktası olacak Eurasia Airshow 2020'de, 30'u aşkın ülkeden katılımcı firma ve askeri heyetler bir araya gelecek.

Fuar boyunca, "Hava Savunma Sistemleri", "Uçakların Aerodinamiği", "Güdümlü Roket Sistemlerinin Geleceği", "Sivil Havacılıkta Kovid-19 Etkisi" başlıkları uluslararası katılımcılarla birlikte ele alınacak.

Eurasia Airshow 2020'ye şu ana kadar 6 bakan, 4 genelkurmay başkanı, 11 hava kuvvetleri komutanı, çeşitli düzeylerde yardımcılar ve 30'u aşkın ülkenin askeri heyetinin katılacağı belirtildi.