- Ev hapsinde bulunan arkadaşını öldüren şahsa müebbet talebi

Ev hapsindeki arkadaşını öldüren şahıs:

"Bana kiralık katil damgası vuruldu"

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ev hapsinde bulunan arkadaşını birlikte alkol aldıktan sonra küfür ettiği iddiasıyla öldüren şahıs hakkında Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaada müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada kendini savunan tutuklu sanık Erhan Dalbudak, "Bana kiralık katil damgası vuruldu, böyle bir şeyi kabul etmiyorum" dedi.

Olay, 1 Eylül 2020 tarihinden Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Fatih Mahallesi Rüya Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski eşi Ezgi Ulugün'e şiddet uyguladığı iddiasıyla bir süre önce tutuklanarak cezaevine gönderilen Kaan Şensoy, kelepçe ile ev hapsine çıkartıldı. Kaan Şensoy'un Başiskele ilçesinde yaşadığı eve gelen ve maktulün arkadaşı olduğu öğrenilen Erhan Dalbudak ve yanındaki Hasan Özden, Şensoy'a 3 el ateş açtı. 3 kurşunun da isabet ettiği Şensoy kanlar içerisinde kalırken, 2 şahıs otomobille olay yerinden kaçtı. Kurşunların isabet ettiği Şensoy, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaçarken yakalanan 2 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Biz Kaan'la abi kardeş gibiydik"

Olayla ilgili görülen dava bugün Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. Duruşmaya taraf avukatları, tutuklu sanıklar Erhan Dalbudak ve Hasan Özden katıldı. Kaan Şensoy'un kendisini telefonla aradığını ve alkol istediği için kendisine alkol gönderdiğini söyleyen tutuklu sanık Erhan Dalbudak, "Biz Kaan'la abi kardeş gibiydik. Kaan, tutuklu kaldığı süre boyunca yanına ziyarete gitmediğim için biraz sitemde bulundu ve görüşmek için evine çağırdı. İşim olduğu için gitmek istemedim ancak ısrar edince akşam alkol alıp Hasan Özden ile Kaan'ın evine gittik. Orada birlikte alkol içtik ve gece orada uyuduk" dedi.

"Bana kiralık katil damgası vuruldu"

Sabah uyandıklarında oturmaya devam ettiğini söyleyen Erhan Dalbudak, "Kaan birisi ile telefonla tartışarak küfürler ediyordu. Daha sonra Hasan'ın horlama sesinden rahatsız olduğunu söyledi. Ben de Hasan'ı uyandırdım ve arabaya gönderdim. Bir süre sonra yine telefonla birileri ile görüşerek küfür etti ve biranda bana da küfür etmeye başladı. Ne olduğunu anlamadım ve tartıştık. Üstüme doğru geldi. Ben de kendimi korumak ve onu korkutmak amacıyla yere doğru ateş ettim. Üstüme gelmeyin devam edince evden çıktım. Aşağıda Hasan arabadaydı, arabaya binip oradan uzaklaştık. Hasan ne olduğunu anlamadı, olaydan haberi yoktu. Jandarmayı görünce haberi oldu. Hasmımın olmasından dolayı yanımda silah bulunduruyordum. WhatsApp durumuma 'the end' yazmamın sebebi kendime kızmam ve yolun sonuna geldiğimi düşündüğüm içindir. Kimse beni böyle bir suça azmettirmemiştir. Bana kiralık katil damgası vuruldu, böyle bir şeyi kabul etmiyorum" diye konuştu.

"Erhan, elinde silahla omuza vurarak arabayı sürmemi istedi"

Olayların Erhan Dalbudak'ın anlattıkları şekilde olduğunu söyleyen Hasan Özden, "Benim Kaan ile bir arkadaşlığım yoktur. Erhan ile arasında geçen olaylara da şahit olmadım. Olay olduğu esnada ben yanlarında değildim, horladığım için sesten rahatsız olmuş ve beni arabaya göndermişlerdi. Araçta beklediğim esnada Erhan, elinde silahla omuza vurarak arabayı sürmemi istedi. Ne olduğunu sorduğumda bir şey anlatmadı. Korktuğum için arabayı dediği yere doğru sürdüm. Bir süre sonra Jandarma bizi durdurdu, o sırada ise Erhan bana Kaan'ın kendisine küfür ettiğini, tartıştıklarını ve bu sebeple ateş ettiğini söyledi" şeklinde konuştu.

"Hasan Özden tahliye edildi"

Savunmaların ardından Cumhuriyet Savcısı tarafından verilen mütalaada Erhan Dalbudak'ın Kaan Şensoy'un öldürdüğü anlaşıldığından müebbet hapis cezası ile cezalandırılması, Hasan Özden'in ise delil yetersizliğinden beraati talep edildi. Mahkeme heyeti, Erhan Dalbudak'ın tutukluluk halinin devamına, Hasan Özden'in ise tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.