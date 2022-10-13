Son dakika haberleri... Ev ile 5 otomobilden hırsızlık şüphelisi 2 kardeşe tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Ev ile 5 otomobilden hırsızlık şüphelisi 2 kardeşe tutuklama

13.10.2022 12:18
Son dakika haberleri... Ev ile 5 otomobilden hırsızlık şüphelisi 2 kardeşe tutuklama

Son dakika haberlerine göre BURSA'da, son 1 ayda 1 ev ile 5 otomobilden hırsızlık yapan Halil İbrahim Coşkun (32) ve Yasin Coşkun (29) kardeşler, evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

BURSA'da, son 1 ayda 1 ev ile 5 otomobilden hırsızlık yapan Halil İbrahim Coşkun (32) ve Yasin Coşkun (29) kardeşler, evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 kardeş, tutuklandı.

Kentte son 1 ay içinde 1 ev ile 5 otomobilden yapılan hırsızlıkların ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ile Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Olay yeri ve güvenlik kamerası incelemesi yapan ekipler, şüphelilerin, çeşitli suçlardan 20 kaydı bulunan Halil İbrahim ve Yasin Coşkun kardeşler olduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler, şüphelileri, önceki gün sabah saatlerinde evlerine yapılan baskınla gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda ise hırsızlıktan elde edildiği tespit edilen elektrikli iş aletleri ele geçirildi. Coşkun kardeşler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.


YORUMLAR
500
Bursa haberi | Bursa'da oto fareleri yakayı ele verdi Bursa haberi | Bursa'da oto fareleri yakayı ele verdi Kastamonu haber... Kastamonu'da darbettikleri kişinin telefonunu gasbeden 2 kişi tutuklandı Kastamonu haber... Kastamonu'da darbettikleri kişinin telefonunu gasbeden 2 kişi tutuklandı
Kaynak: DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, İbrahim Coşkun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Ev ile 5 otomobilden hırsızlık şüphelisi 2 kardeşe tutuklama - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:07 Kazakistan'da dev zirve başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin bir araya geldi
13:01 Habermetre, hayvanların sorunlarına kayıtsız kalmayan "Hayvan Dostu" markaları raporladı
12:47 Irak'ın başkenti Bağdat'ta kritik öneme sahip Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı düzenlendi
12:35 Oğuzhan Koç'un bıyığının sırrı çözüldü! İmaj çalışması değilmiş
12:26 Hamile kadını öldürüp bebeğini çalmaya çalışan katil için idam istendi
12:16 Bakan Bilgin: Asgari ücret '20 bin olsun' diyebilirim ama işverenin ödeyebilmesi lazım
12:04 Bakan Vedat Bilgin'den EYT açıklaması: Aralık ayının başında tamamlanacak
11:47 Etiler'de bir restorandan skandal iş ilanı: Kavga etmekten çekinmeyecek, sabıkalı vale arıyoruz
11:46 144 yıllık mezar taşında şaşırtan yazı: 13 yıl boyunca yalnızca bamya yedim
11:46 Türkiye'den 3 okul ilk 500 girdi! İşte dünyanın en iyi üniversiteleri...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 13:30:21. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Ev ile 5 otomobilden hırsızlık şüphelisi 2 kardeşe tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement