Son dakika haberleri: EV SAHİBİNİN OĞLU, KİRACISINI ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: EV SAHİBİNİN OĞLU, KİRACISINI ÖLDÜRDÜ

09.05.2022 23:23

Son dakika haberleri... KONYA'da, Hüseyin Mahir(31) faturaları ödemediği için tartıştığı annesinin kiracısı Mevlüt Kapan'ı tüfekle ateş ederek öldürdü.

KONYA'da, Hüseyin Mahir(31) faturaları ödemediği için tartıştığı annesinin kiracısı Mevlüt Kapan'ı tüfekle ateş ederek öldürdü.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Kovanağzı Mahallesi Yaz Sokak'ta meydana geldi. Hüseyin Mahir, iddiaya göre kiracıları Mevlüt Kapan'la faturaların ödenmediği konusunda tartıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Mahir, tüfekle Kapan'a ateş etti. Karnından yaralanan Kapan yere yığıldı. İhbar üzerine çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kapan, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Cinayet şüphelisi Mahir de olayın ardından yakındaki polis merkezine giderek teslim oldu.

Mevlüt Kapan'ın evi yaklaşık 6 ay önce kiraladığı, ev sahibi Fatma Mahir ve oğlu Hüseyin Mahir ile aralarında gürültü yapma, motosikleti ve çeşitli eşyaları bahçeye koyma gibi nedenlerle aralarında husumet oluştuğu öne sürüldü. (DHA)

Son dakika haberleri: EV SAHİBİNİN OĞLU, KİRACISINI ÖLDÜRDÜ
Son dakika haberleri: EV SAHİBİNİN OĞLU, KİRACISINI ÖLDÜRDÜ
Son dakika haberleri: EV SAHİBİNİN OĞLU, KİRACISINI ÖLDÜRDÜ
Son dakika haberleri: EV SAHİBİNİN OĞLU, KİRACISINI ÖLDÜRDÜ

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | EŞYALARINI SATAN ESKİ EV ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ, KUŞ KÜMESİNDE YAKALANDI Son dakika haberleri | EŞYALARINI SATAN ESKİ EV ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ, KUŞ KÜMESİNDE YAKALANDI 'Fatura' kavgasında kiracısını öldürdü 'Fatura' kavgasında kiracısını öldürdü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: EV SAHİBİNİN OĞLU, KİRACISINI ÖLDÜRDÜ - Son Dakika


Son Dakika
23:22 İran nükleer anlaşmayı imzalamaya hazır! Tek şartları ABD'nin yaptırım zararlarını karşılaması
22:58 Ülkemizde 9 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi hayatını kaybetti, bin 542 yeni vaka tespit edildi
22:35 Bir dönemin fenomen çocuğu Çitos Efe'nin son hali sevenlerini şaşırttı
22:31 Sağlık sorunları engel oldu! 96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, 59 yıl sonra ilk kez parlamento açılışına katılmayacak
22:27 MHP'li başkandan CHP milletvekiline "kılıçlı" Soylu mesajı
22:16 Antalyaspor, Konyaspor ile olan karşılaşmasında yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı!
22:09 VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup etti!
21:52 Özdağ'dan Bakan Soylu'ya sert sözler: Benim öğrencim olan bürokratları bakanlıktan atmaya başlamış
21:05 Portekiz basını açıkladı! Fenerbahçe'nin yeni direktörü Jorge Jesus oldu
20:31 Erdoğan'dan ev almayı düşünenlere: 3 ayrı paketi hizmete sunuyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 23:42:41. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: EV SAHİBİNİN OĞLU, KİRACISINI ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement