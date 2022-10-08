Son dakika haberleri! Ev ve depolara eş zamanlı operasyon - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Ev ve depolara eş zamanlı operasyon

08.10.2022 11:28
Son dakika haberleri! Ev ve depolara eş zamanlı operasyon

Son dakika haberler... Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince hırsızlık olaylarının aydınlatılması için ev ve depolara eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince hırsızlık olaylarının aydınlatılması için ev ve depolara eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre kentte çeşitli tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılabilmesi ve faillerinin tespit edilerek yakalanabilmesi için 11 ikamet ve 2 depo olarak kullanılan yerde 40 ekip 90 polisin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda; 1 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet tabanca, 2 adet pala, 72 adet çalıntı olduğu değerlendirilen matkap, hilti, spiral, televizyon vb. eşyaya el konuldu.

Operasyonda yakalanan 6 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Ev ve depolara eş zamanlı operasyon - Son Dakika

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