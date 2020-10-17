Son dakika haber... Ev yangınında dumandan etkilenen köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Son dakika haber... Ev yangınında dumandan etkilenen köpeği itfaiye kurtardı

17.10.2020 23:15

Son dakika haberleri... Antalya'da 4 katlı binanın 1. katında çıkan yangın, 2. kata da sıçradı.

Antalya'da 4 katlı binanın 1. katında çıkan yangın, 2. kata da sıçradı. Yangın yoğun çalışmalar sonucu söndürülürken, 1. katta bulunan ve dumandan etkilenen köpek de itfaiye ekipleri tarafından dışarıya çıkarıldı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Gençlik Mahallesi 1317 sokakta bulunan 4 katlı binanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1. katta yaşayan Endise A. evde olmadığı sırada yangın çıktı. Dumanları gören ve kokuyu duyan apartman sakinleri itfaiyeye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale çalışmalarını sürdürürken yangın 2. kata sıçradı. Yangın yoğun çalışmalar sonucu söndürülürken, 1. katta bulunan ve dumandan etkilenen köpeğinde de itfaiye tarafından dışarıya çıkarıldı. Yangında, evde bulunan eşyalar ise kullanılamaz hale geldi.

Yoğun dumandan etkilenen köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangının ilk belirlemelere göre 1. katın elektrik kontağından çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

(İHA)

Son dakika haber... Ev yangınında dumandan etkilenen köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika haber... Ev yangınında dumandan etkilenen köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika haber... Ev yangınında dumandan etkilenen köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika haber... Ev yangınında dumandan etkilenen köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika haber... Ev yangınında dumandan etkilenen köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika haber... Ev yangınında dumandan etkilenen köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika haber... Ev yangınında dumandan etkilenen köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika haber... Ev yangınında dumandan etkilenen köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika haber... Ev yangınında dumandan etkilenen köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika haber... Ev yangınında dumandan etkilenen köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika haber... Ev yangınında dumandan etkilenen köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika haber... Ev yangınında dumandan etkilenen köpeği itfaiye kurtardı

Antalya, İtfaiye, Yangın, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Ev yangınında dumandan etkilenen köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

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