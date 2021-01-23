Son dakika haberleri... Evde ağlayan çocuğu dışarı çıkarıp 17 bin lira ceza yediler - Son Dakika

Evde ağlayan çocuğu dışarı çıkarıp 17 bin lira ceza yediler

Evde ağlayan çocuğu arabayla gezdirmek isteyen 4 kişiye ceza yağdı

Yasağı ihlal eden şahıslar: "Çocuk ağladı evde hiç durmadı. Hepimizi birden arabaya soktu. Bizde buradan böyle dönüp, eve gidelim dedik"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında evde ağlayan çocuğu araba ile dışarı çıkartarak, ekmek almak isteyen 4 kişiye toplamda 17 bin 300 TL ceza uygulandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genlinde hafta sonu uygulanan kısıtlamada Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de yollarda ve sokaklarda denetimler gerçekleştiriyor. Uygulamalar kapsamında sahil kesiminde denetimler gerçekleştiren polis ekipler, gelen araçları tek tek durdurup araç içerisinde bulunan vatandaşların görev belgeleri bulunup, bulunmadığı konusunda kontroller yapıyor.

Ağlayan çocuğu dışarı çıkartıp 17 bin lira ceza yediler

Denetimler kapsamında durdurulan bir aracın sürücüsüne çalışma belgesi ve ehliyet sorulduğunda her ikisinin bulunmadığı cevabı verildi. Polis ekipleri yaptıkları kontrolde araçta toplamda 4 kişinin bulunduğunu tespit ederek, cezai işlem uygulamaya çalıştı. Bunun üzerine araçtan inen sürücü ve yasağı ihlal eden bir kişi, "Şurada meydanda oturuyoruz. Çocuk ağladı evde hiç durmadı. Hepimizi birden arabaya soktu. Bizde buradan böyle dönüp, eve gidelim dedik. Hem fırından ekmek alalım hem de çocuk tur atsın" dediler.

Polis ekiplerince, aracın sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 700 TL, araç sahibine 2 bin TL ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 kişiye toplamda 12 bin 600 TL ceza kesildi.