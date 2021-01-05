Son dakika haberleri: Evde alkol satışına polis baskını - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir evden alkol satışı yapıldığını tespit eden polis ekipleri, eve baskın düzenledi. Baskında 55 adet alkol şişesine el konulurken, ev sahibine 13 bin lira cezai işlem uygulandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Yeni mahallede bir evde alkol satışı tespit edildi. Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler alkol satışı yaptığı tespit edilen bir kişi satış yaptığı esnada suçüstü yakalandı. Şahsa yasak alanda alkol satışı yapması nedeni ile 13 bin 10 lira idari para cezası kesilirken, ev içerisinde bulunan 53 adet kutu, 2 adet şişe olmak üzere 55 adet alkol şişesine el konuldu. - DÜZCE