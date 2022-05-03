Son dakika haberleri... Evde baygın bulunan kız kardeşlerden 1'i öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Evde baygın bulunan kız kardeşlerden 1'i öldü

03.05.2022 20:30
Son dakika haberleri... Evde baygın bulunan kız kardeşlerden 1'i öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Denizli'nin Acıpayam ilçesinde evde baygın bulunan 2 kız kardeşten 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde evde baygın bulunan 2 kız kardeşten 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Acıpayam ilçesi Akalan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bayram nedeniyle Bahriye Ala (66), kardeşi Hayriye Ç.'nin (60) yanına gitti. Aradan geçen süre zarfından kendilerinden haber alamayan yakınları eve gittiğinde 2 kardeşi hareketsiz bir şekilde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri baygın bulunan kardeşleri Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ekipleri çevrede inceleme gerçekleştirirken Bahriye Ala'dan kötü haber geldi. Yaşlı kadının doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Kardeş Hayriye Ç.'nin ise durumunun kritik olduğu ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan vücutlarında herhangi bir yara ize rastlanılmayan 2 kız kardeşin sobadan sızan gazdan zehirlenmiş olabileceği iddia edildi. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Son dakika haberleri... Evde baygın bulunan kız kardeşlerden 1'i öldü
Son dakika haberleri... Evde baygın bulunan kız kardeşlerden 1'i öldü
Son dakika haberleri... Evde baygın bulunan kız kardeşlerden 1'i öldü
Son dakika haberleri... Evde baygın bulunan kız kardeşlerden 1'i öldü

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Acıpayam, Denizli, Bayram, Akalan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Evde baygın bulunan kız kardeşlerden 1'i öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Evde baygın bulunan kız kardeşlerden 1'i öldü - Son Dakika
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