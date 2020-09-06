Son dakika haberleri: Evde karantinada bulunması gerekirken alışverişe çıkan kişiye 3 bin 180 TL ceza - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde karantinaya alınan Y.T.'nin, alışveriş için markete gittiği belirlenerek, 3 bin 180 TL ceza kesildi.

Kilimli ilçesinde yaşayan ve bir kamu kurumunda çalıştığı belirtilen Y.T., yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Y.T., evde karantinaya alındı. Kilimli Kaymakamlığı tarafından oluşturulan denetleme heyeti, önceki gün Y.T.'yi evde bulamadı. Yakınlarının, "Ekmek almak için bakkala gitti" dediği Y.T.'nin bir markette alışveriş yaptığını tespit etti. O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.