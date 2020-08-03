Evde ölü bulunan genç kadının cenazesi yakınları tarafından gözyaşları arasında alındı

ANTALYA - Antalya'da birlikte yaşadığı erkek arakdaşının evinde ölü bulunan Hatice Şimşek'in (30), cenazesi yakınları tarafından gözyaşları içerisinde alındı.

Olay, dün 1530 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Konuksever Mahallesi 798 Sokak'ta yaşandı. Adreste 3 katlı bir apartmanın giriş katında yaşayan Gökhan Ç., polisi arayarak birlikte yaşadığı Hatice Şimşek'in hareketsiz yattığını söyledi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli görülen ölümün ardından bölgeye cinayet ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri istendi. Bu sırada sorgulanan Gökhan Ç.'nin, evin balkonuna çıkarak sık sık gözyaşı döktüğü gözlendi.

Şüphe üzerine kelepçelenerek gözaltına alınan Gökhan Ç.'nin 11 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyette sorgusu devam eden Gökhan Ç.'nin, "Alkol almıştık. Gece kavga ettik ve dövdüm. Sonra uyuduk, uyandığımda öldüğünü anladım. Ardından bir yakınımı, daha sonra da polisi aradım" dediği öğrenildi.

Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılan Hatice Şimşek'in cenazesi yakınları tarafından gözyaşları içerisinde alındı.

Genç kadının cenazesi, Serik ilçesinde toprağa verilecek.