Son dakika haberleri: EVDE OTURDUĞU SIRADA BAŞINDAN TABANCAYLA VURULAN ÇOCUK AĞIR YARALANDI - Son Dakika

Adana'da evde oturduğu sırada başından tabancayla vurulan M.G. (7), ağır yaralandı. Komşuları tarafından otomobille hastaneye götürülen M.G.?nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polisin yaptığı incelemede, evin içerisinde boş kovan ve mermi çekirdeği bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'ndeki iki katlı bir evin, en üst katında meydana geldi. İddiaya göre, mutfakta oturduğu sırada silah sesi duyan Refika G., evin salonuna geçti. Refika G., kızı M.G.?nin kanlar içerisinde yerde hareketsiz yattığını gördü. Refika G.'nin yardım istediği komşuları M.G.?yi otomobille Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan M.G.?nin, başından tabancayla vurulduğu belirlendi. Bu sırada hastanenin önüne gelen M.G.?nin yakınları uzun süre gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. M.G., yapılan müdahalenin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan M.G.?nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, ev içerisinde bir boş kovan ve mermi çekirdeği buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.