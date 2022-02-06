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Son dakika haberleri: EVDE UYURKEN ÇIKAN YANGINDA ÖLDÜ - Son Dakika

Son dakika haberleri: EVDE UYURKEN ÇIKAN YANGINDA ÖLDÜ

06.02.2022 17:21

Son dakika haberleri... Antalya'nın Serik ilçesinde bir evde çıkan yangında Burak Ünal (27), yanarak yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir evde çıkan yangında Burak Ünal (27), yanarak yaşamını yitirdi. Ünal'ın evde tek başına olduğu, yangına uykuda yakalandığı öğrenildi.

Olay saat 15.00 sıralarında, Serik ilçesi Belek mahallesi 3. Sokak Mehmet Ali Yılmaz Villaları Sitesinde meydana geldi. Sitedeki 3 katlı bir villanın orta katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören komşuların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye kısa sürede yangını söndürürken, o sırada evde uyuduğu öğrenilen Burak Ünal'ın yanmış cesedine ulaşıldı. Ünal'ın cenazesi olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının ilk incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Son dakika haberleri: EVDE UYURKEN ÇIKAN YANGINDA ÖLDÜ
Son dakika haberleri: EVDE UYURKEN ÇIKAN YANGINDA ÖLDÜ
Son dakika haberleri: EVDE UYURKEN ÇIKAN YANGINDA ÖLDÜ

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Burak Ünal, İtfaiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: EVDE UYURKEN ÇIKAN YANGINDA ÖLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: EVDE UYURKEN ÇIKAN YANGINDA ÖLDÜ - Son Dakika
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