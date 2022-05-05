Son dakika haberleri... Evde yangın çıktı, 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Evde yangın çıktı, 1 kişi dumandan etkilendi

05.05.2022 10:49
Son dakika haberleri... Evde yangın çıktı, 1 kişi dumandan etkilendi

Son dakika haberleri: Konya'da sabah saatlerinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde bulunan aileden 1 kişi dumandan etkilendi.

Konya'da sabah saatlerinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde bulunan aileden 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 09.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Abdülkadir Erdoğan Sokak üzerinde bulunan iki katlı müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, evde ailesi ile birlikte yaşayan yabancı uyruklu Vahap A., odadan çıkan dumanı fark etmesi üzerine eşini ve çocuğunu alarak evden çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen Vahap A. kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış sebebinin yapılacak inceleme sonucu netlik kazanacağı öğrenildi. - KONYA

Son dakika haberleri... Evde yangın çıktı, 1 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haberleri... Evde yangın çıktı, 1 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haberleri... Evde yangın çıktı, 1 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haberleri... Evde yangın çıktı, 1 kişi dumandan etkilendi

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İtfaiye, Yangın, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Evde yangın çıktı, 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika


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