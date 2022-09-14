Son dakika haberleri... Evdeki yangında 90 yaşındaki kadın öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Evdeki yangında 90 yaşındaki kadın öldü

14.09.2022 10:46
Son dakika haberleri... Evdeki yangında 90 yaşındaki kadın öldü

Son dakika haberleri: TRABZON'un Akçaabat ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında yatağa bağımlı Zeliha Altunay (90), yaşamını yitirdi.

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında yatağa bağımlı Zeliha Altunay (90), yaşamını yitirdi.

Işıklar Yaylası'nda yürüyemeyen Zeliha Altunay'ın tek kaldığı sırada evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evi sardı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını, kısa sürede söndürdü. Ekipler, incelemede Altunay'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Evdeki yangında 90 yaşındaki kadın öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Evdeki yangında 90 yaşındaki kadın öldü - Son Dakika
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