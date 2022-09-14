Işıklar Yaylası'nda yürüyemeyen Zeliha Altunay'ın tek kaldığı sırada evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evi sardı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını, kısa sürede söndürdü. Ekipler, incelemede Altunay'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Evdeki yangında 90 yaşındaki kadın öldü - Son Dakika

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