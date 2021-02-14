Evden sepet sarkıtarak satış yapan uyuşturucu tacirine suçüstü - Son Dakika

Evden sepet sarkıtarak satış yapan uyuşturucu tacirine suçüstü

14.02.2021 14:42

Adana'da, bir evin 4'üncü katından sepet sarkıtarak uyuşturucu madde satışı yapan 28 yaşındaki şahıs, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki 4 katlı bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Uyuşturucu tacirlerinin, evin 4'üncü katından sarkıttıkları sepetle uyuşturucu maddeleri teslim ettiğini belirleyen polis, söz konusu adrese baskın yaptı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Ekipler, şüpheliyi, uyuşturucu madde satışı sırasında suçüstü yakaladı. Evde yapılan aramalarda poşet ve kutu içerisinde 575 gram bonzai, 5.70 gram metamfetamin, 7 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan 143.20 gram tütün, hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinde elde edildiği değerlendirilen 320 TL para ele geçirildi. Konuyla ilgili M.C.A., gözaltına alındı.

ŞAHIS TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.C.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Evden sepet sarkıtarak satış yapan uyuşturucu tacirine suçüstü
Evden sepet sarkıtarak satış yapan uyuşturucu tacirine suçüstü
Evden sepet sarkıtarak satış yapan uyuşturucu tacirine suçüstü
Evden sepet sarkıtarak satış yapan uyuşturucu tacirine suçüstü
Evden sepet sarkıtarak satış yapan uyuşturucu tacirine suçüstü
Evden sepet sarkıtarak satış yapan uyuşturucu tacirine suçüstü
Evden sepet sarkıtarak satış yapan uyuşturucu tacirine suçüstü

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Evden sepet sarkıtarak satış yapan uyuşturucu tacirine suçüstü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Müge Anlı, canlı yayında yaptığı hata karşısında kendisini uyarmayan ekibine sert çıktı Hastaneye giren inek, hastaları köşeye sıkıştırıp boynuzladı Hep aynı hikaye! Sokak ortasında sırtından vurulan Gülistan'ın katili kardeşi çıktı Günah içinde yaşadığını düşünen kadın, üç çocuğunu çırılçıplak soyup ormana attı Fenerbahçe'ye ya da Avrupa'ya gitmesi beklenen Dorukhan Toköz Galatasaray'la anlaştı Soğuk havaya aldırış etmeyen Tuğba Özerk, kar üstünde yarı çıplak poz verdi Gara şehidi astsubayın terör örgütünün elindeyken ailesine yazdığı mektup ortaya çıktı Vaka sayılarının paylaşıldığı haritada bir ilimizin adını yazmayı unuttular, espriler havada uçuşuyor
Mourinho gönderilirse Tottenham 40 milyon euro tazminat ödeyecek Mourinho gönderilirse Tottenham 40 milyon euro tazminat ödeyecek         
12:10
Günlerdir süren kar yağışı yarın akşam İstanbul'u terk edecek Günlerdir süren kar yağışı yarın akşam İstanbul'u terk edecek         
11:50
Eşinin kayıp başvurusu yaptığı operatör kafası ezilmiş halde ölü bulundu Eşinin kayıp başvurusu yaptığı operatör kafası ezilmiş halde ölü bulundu         
11:49
Parti grubunda konuşan Bahçeli'nin HDP'ye yönelik sözleri salonu ayağa kaldırdı Parti grubunda konuşan Bahçeli'nin HDP'ye yönelik sözleri salonu ayağa kaldırdı         
11:02
Dikkat! Bakanlık güvensiz olduğu tespit edilen maske marka ve modellerini tek tek açıkladı Dikkat! Bakanlık güvensiz olduğu tespit edilen maske marka ve modellerini tek tek açıkladı         
10:39
Yeni doğan kuzunun 'Anne' diye seslenmesi herkesi şaşkına çevirdi Yeni doğan kuzunun 'Anne' diye seslenmesi herkesi şaşkına çevirdi         
10:33
Van'ın Gevaş ilçesindeki aşı çalışmasıyla Hollanda'da bir kanala haber olan doktor konuştu: Çok mutluyuz Van'ın Gevaş ilçesindeki aşı çalışmasıyla Hollanda'da bir kanala haber olan doktor konuştu: Çok mutluyuz         
09:58
Sağlık Bakanlığı'ndan restoran ve kafelerin açılması için yeni kriterler: 45 dakika oturma ve müşteri kapasite sınırı geliyor Sağlık Bakanlığı'ndan restoran ve kafelerin açılması için yeni kriterler: 45 dakika oturma ve müşteri kapasite sınırı geliyor         
08:31
Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar çok yoğun yağacak Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar çok yoğun yağacak         
08:01
Rihanna'nın üstsüz fotoğrafı sosyal medyayı salladı Rihanna'nın üstsüz fotoğrafı sosyal medyayı salladı         
00:13
Aylık 174 bin TL kazanıyor! 25 yaşındaki evsiz genç, iki yıl içinde milyoner oldu Aylık 174 bin TL kazanıyor! 25 yaşındaki evsiz genç, iki yıl içinde milyoner oldu         
23:56
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın eşi ilk kez konuştu, mahkeme salonu buz kesti Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın eşi ilk kez konuştu, mahkeme salonu buz kesti         
21:58
Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal, reyting rekortmeni diziye katıldı Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal, reyting rekortmeni diziye katıldı         
21:36
Kocaeli'de küle dönen prefabrik evden 500 bin TL ve binlerce liralık altın çıkarıldı Kocaeli'de küle dönen prefabrik evden 500 bin TL ve binlerce liralık altın çıkarıldı         
17:03
İkranur'un canını alan 14 yaşındaki amcanın ifadesi ortaya çıktı: Ağzını kapattım, nefessiz kalınca öldü İkranur'un canını alan 14 yaşındaki amcanın ifadesi ortaya çıktı: Ağzını kapattım, nefessiz kalınca öldü         
16:31
Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olan kadın yarışmacı, yanlış cevabı verince ağzı açık kaldı Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olan kadın yarışmacı, yanlış cevabı verince ağzı açık kaldı         
15:46
13 vatandaşımızın şehit edildiği mağarada 2 ülkeye ait silah ve mühimmat bulundu 13 vatandaşımızın şehit edildiği mağarada 2 ülkeye ait silah ve mühimmat bulundu         
15:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2021 12:49:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Evden sepet sarkıtarak satış yapan uyuşturucu tacirine suçüstü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei