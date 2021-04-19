Son dakika haberleri | EVİN KAPISINI ÜZERİNE KİLİTLEDİĞİ KIZINI İTFAİYE KURTARDI; 'REZİL OLDUM' DEDİ - Son Dakika

Son dakika haberleri | EVİN KAPISINI ÜZERİNE KİLİTLEDİĞİ KIZINI İTFAİYE KURTARDI; 'REZİL OLDUM' DEDİ

19.04.2021 10:22

Son dakika gündem haberine göre ADANA'da annesi kapıyı üzerine kilitleyip çıkınca balkondan sarkmaya başlayan 4 yaşındaki D.T., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ADANA'da annesi kapıyı üzerine kilitleyip çıkınca balkondan sarkmaya başlayan 4 yaşındaki D.T., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayı haber alıp eve dönen Damla T., 'Ben kapıyı kilitledim, düşmez. Ne var bunda Rezil oldum' dedi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Seyhan Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın 2'nci katında oturan Damla T., kapıyı kızının üzerine kilitleyip evden ayrıldı. Bir süre sonra D.T., balkona çıkıp sarkmaya başladı. Dumuru fark eden komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, vinç yardımıyla balkondaki D.T.?yi kurtardı.

'ANNE, BENİ İTFAİYE KURTARDI'

Durumu haber alan Damla T. eve geldi. Annesini gören D.T., 'Anne, beni itfaiye kurtardı' diyerek ona sarıldı. Damla T. ise çevresindekilere, 'Ben kapıyı kilitledim, düşmez. Ne var bunda Rezil oldum' dedi.

Son dakika haberleri | EVİN KAPISINI ÜZERİNE KİLİTLEDİĞİ KIZINI İTFAİYE KURTARDI; 'REZİL OLDUM' DEDİ
Son dakika haberleri | EVİN KAPISINI ÜZERİNE KİLİTLEDİĞİ KIZINI İTFAİYE KURTARDI; 'REZİL OLDUM' DEDİ
Son dakika haberleri | EVİN KAPISINI ÜZERİNE KİLİTLEDİĞİ KIZINI İTFAİYE KURTARDI; 'REZİL OLDUM' DEDİ
Son dakika haberleri | EVİN KAPISINI ÜZERİNE KİLİTLEDİĞİ KIZINI İTFAİYE KURTARDI; 'REZİL OLDUM' DEDİ

İtfaiye, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | EVİN KAPISINI ÜZERİNE KİLİTLEDİĞİ KIZINI İTFAİYE KURTARDI; 'REZİL OLDUM' DEDİ - Son Dakika


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