EVİNDE ÇIKAN YANGINDA YARALANDI, YAVRU KEDİLER KURTARILDI - Son Dakika
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EVİNDE ÇIKAN YANGINDA YARALANDI, YAVRU KEDİLER KURTARILDI

10.04.2022 11:15

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde 3 katlı binanın giriş katında elektrikli sobadan çıktığı değerlendirilen yangında, evde yalnız yaşayan Hakkı Uçan (61) vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde 3 katlı binanın giriş katında elektrikli sobadan çıktığı değerlendirilen yangında, evde yalnız yaşayan Hakkı Uçan (61) vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Uçan, ambulansla hastaneye kaldırılırken, yatak altında bulunan 2 yavru kedi itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Yangın, dün saat 22.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 3 katlı evin giriş katında çıktı. İlk belirlemelere göre elektrikli sobadan çıktığı düşünülen yangın Hakkı Uçan'ın yatağının alev almasıyla başladı. Çevredekiler, pencereden çıkan alev ve dumanları görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Evde mahsur kalan Hakkı Uçan için komşuları ve mahalleli seferber oldu. Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gazipaşa itfaiye birimi, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. İtfaiye erleri içeride alevler ve yoğun dumanda mahsur kalan Hakkı Uçan'ı kısa sürede vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmış olarak çıkardı. Uçan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, yaklaşık 30 dakikalık müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında yatak altında bulunan alev ve dumandan etkilenen 2 yavru kedi itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Kedilere itfaiye ekibi su verdi, bakımını yaptı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanma sonucu ağır yaralanan Hakkı Uçan, Alanya'da bir hastaneye sevk edilerek tedaviye alındı. İlçe Emniyet Müdürü Kamil Çıngıl da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. (DHA)

EVİNDE ÇIKAN YANGINDA YARALANDI, YAVRU KEDİLER KURTARILDI
EVİNDE ÇIKAN YANGINDA YARALANDI, YAVRU KEDİLER KURTARILDI
EVİNDE ÇIKAN YANGINDA YARALANDI, YAVRU KEDİLER KURTARILDI
EVİNDE ÇIKAN YANGINDA YARALANDI, YAVRU KEDİLER KURTARILDI
EVİNDE ÇIKAN YANGINDA YARALANDI, YAVRU KEDİLER KURTARILDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVİNDE ÇIKAN YANGINDA YARALANDI, YAVRU KEDİLER KURTARILDI - Son Dakika


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