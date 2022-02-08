Ramazan Nazlı'nın ölüm raporunda kalp yetmezliğinden hayatını kaybettiğinin belirtildiğine dikkati çeken Şimşek, "Yalvaç ilçemizde cumartesi günü hiçbir elektrik kesintisi olmamıştır. Ölen ağabeyimizin ölüm raporunda da kalp yetmezliğinden öldüğü belli olmuştur." ifadelerini kullandı.
Nazlı'nın kardeşi Haydar Nazlı da ağabeyinin donarak öldüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Ağabeyinin sağlık sorunlarından dolayı hayatını kaybettiğini belirten Nazlı, "Solunum yetmezliği ve kalbinde sorun vardı. 5 yıl önce akciğer tedavisi gördü. Çıkan haberler bizi ailecek çok üzüyor. Yalan yanlış haberlere inanmayın. Ağabeyim tamamen kalp krizi sonucu vefat etti." dedi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Donarak öldüğü iddia edilen adamın kardeşleri: Abimiz kalp krizinden öldü - Son Dakika