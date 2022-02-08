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Donarak öldüğü iddia edilen adamın kardeşleri: Abimiz kalp krizinden öldü - Son Dakika

Donarak öldüğü iddia edilen adamın kardeşleri: Abimiz kalp krizinden öldü

08.02.2022 12:11

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yalnız yaşadığı ikametinde ölü bulunan kişinin kardeşleri, ağabeylerinin donarak öldüğü iddialarını yalanladı. Yalvaç Kaymakamı Haluk Şimşek, vefat eden Ramazan Nazlı'nın kardeşlerini makamına davet ederek basın açıklaması yaptı.

Ramazan Nazlı'nın ölüm raporunda kalp yetmezliğinden hayatını kaybettiğinin belirtildiğine dikkati çeken Şimşek, "Yalvaç ilçemizde cumartesi günü hiçbir elektrik kesintisi olmamıştır. Ölen ağabeyimizin ölüm raporunda da kalp yetmezliğinden öldüğü belli olmuştur." ifadelerini kullandı.

"KALP KRİZİ SONUCU VEFAT ETTİ"

Nazlı'nın kardeşi Haydar Nazlı da ağabeyinin donarak öldüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Ağabeyinin sağlık sorunlarından dolayı hayatını kaybettiğini belirten Nazlı, "Solunum yetmezliği ve kalbinde sorun vardı. 5 yıl önce akciğer tedavisi gördü. Çıkan haberler bizi ailecek çok üzüyor. Yalan yanlış haberlere inanmayın. Ağabeyim tamamen kalp krizi sonucu vefat etti." dedi.

"BİZ ABİMİZE HER ZAMAN BAKIYORDUK"

Nazlı'nın diğer kardeşi Bülent Nazlı da yalan haber yapanları kınadığını vurgulayarak, "Ağabeyimin ne paraya, ne yemeğe, ne de kıyafete ihtiyacı vardı. Biz ağabeyimize her zaman bakıyorduk." ifadesini kullandı.
Yalvaç ilçesinde yalnız yaşadığı ikametinde 6 Şubat'ta ölü bulunan Ramazan Nazlı'nın "donarak öldüğü" iddiaları üzerine Valilik, hayatını kaybeden kişinin evinde elektrik akımının faal olduğunu ve kurulu sobasını kullanmadığının tespit edildiğini bildirilmişti.
Donarak öldüğü iddia edilen adamın kardeşleri: Abimiz kalp krizinden öldü
Donarak öldüğü iddia edilen adamın kardeşleri: Abimiz kalp krizinden öldü
Donarak öldüğü iddia edilen adamın kardeşleri: Abimiz kalp krizinden öldü
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Ramazan Nazlı, Haluk Şimşek, Isparta, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Donarak öldüğü iddia edilen adamın kardeşleri: Abimiz kalp krizinden öldü - Son Dakika


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