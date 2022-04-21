Son dakika haberleri: Evinde ölü bulunan polis toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Evinde ölü bulunan polis toprağa verildi

21.04.2022 15:24
Son dakika haberleri: Evinde ölü bulunan polis toprağa verildi

Son dakika habere göre Denizli'de yalnız yaşadığı apartta ölü bulunan polis memuru memleketi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Denizli'de yalnız yaşadığı apartta ölü bulunan polis memuru memleketi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Olay, Pamukkale ilçesi Siteler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görev yapan polis memuru Oğuz Duran (26), dün Denizlispor ile İstanbulspor arasında oynanan maçtaki görev yerine gelmeyince, meslektaşları şüphelenerek defalarca arayıp ona ulaşmaya çalıştı. Telefonu açmayan Duran'ın kaldığı aparta giden meslektaşları, kapının açılmaması üzerine mesai arkadaşlarının hayatından endişe ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Duran'ın yalnız başına yaşadığı apart odasına giren güvenlik güçleri, Duran'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Duran'ın gerçekleştirilen otopsi işleminin ardından memleketi olan Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine gönderildi.

Duran için Hamzahacılı köyünde cenaze töreni düzenlendi. Gözyaşları arasında gerçekleşen cenaze töreni sonrası Duran toprağa verildi. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Polise makasla saldıran genç kızın babası: 'Benim kızım barbar değildir' Polise makasla saldıran genç kızın babası: 'Benim kızım barbar değildir' Afyonkarahisar'dan kısa kısa Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Polis Memuru, Karahisar, Denizli, Cenaze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Evinde ölü bulunan polis toprağa verildi - Son Dakika


Son Dakika
15:24 Harkov'da ekmek almaya giden yaşlı adam füze saldırısında can verdi: Elinde kanlı ekmeğiyle bulundu
15:21 Yabancı uyruklu kadına şiddet uygulayıp araçtan atan taksici için İBB harekete geçti
15:14 Hüseyin Baş Suriyeli sığınmacılar meselesi hakkında konuştu: Bugün ülke olarak aptal puma sendromu yaşıyoruz
15:12 Kamboçyalı çiftçi timsahlara yem oldu! Süz havuzuna işerken dengesini kaybedip düşmüş
15:06 AK Parti İstanbul'da 2018'de aldığı oyların 9.6'sını kaybetti: Yüzde 33.1'e geriledi
15:06 Alex'den sonra 10 numara artık Arda Güler'e emanet!
14:47 Behzat Uygur takipçisini ifşa etti: 17 günde bir senin ilişkilerine prodüksiyon mu yapacağım
14:47 Başarılı savunmacı Szalai'den kötü haber geldi! Fenerbahçe yıldızını kaybedebilir
14:25 Afganistan'da camide patlama meydana geldi: 10 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı
14:19 Kemal Kılıçdaroğlu 'Milletin Sesi' mitinginin ikincisini Bursa'da yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 15:35:08. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Evinde ölü bulunan polis toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement