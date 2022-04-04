Son dakika haberleri! Evinde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Evinde ölü bulundu

04.04.2022 18:35
Son dakika haberleri! Evinde ölü bulundu

Son dakika haberi: MERSİN'in Tarsus ilçesinde yalnız yaşayan Hasan Kılıç (79), komşuları tarafından evinde ölü bulundu.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde yalnız yaşayan Hasan Kılıç (79), komşuları tarafından evinde ölü bulundu.

lçeye bağlı Göçük Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan Hasan Kılıç'tan bir süredir haber alamayan komşuları, evini kontrol etti. Kılıç'ın hareketsiz şekilde elektrikli sobaya yaslandığını fark eden komşuları, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kılıç'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


YORUMLAR
500
Film gibi hayat hikayesi! Ölüm fermanı yazılan 3 çocuk annesi kadın, parklarda yaşamaya başladı! Film gibi hayat hikayesi! Ölüm fermanı yazılan 3 çocuk annesi kadın, parklarda yaşamaya başladı! Kayınbabası ölüm fermanını çıkardı: 'Ben daha çok küçüğüm çocuklarım var ölmek istemiyorum ne olur bana yardım edin' Kayınbabası ölüm fermanını çıkardı: 'Ben daha çok küçüğüm çocuklarım var ölmek istemiyorum ne olur bana yardım edin'

Hasan Kılıç, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Evinde ölü bulundu - Son Dakika


Son Dakika
18:28 Buça'daki vahşet görüntülerine ABD Başkanı Biden'dan açıklama: Putin bir savaş suçlusu
18:15 Rusya, birçok AB ülkesine yönelik vize tedbirleri kararı aldı
18:10 Nihat Özdemir'in istifasıyla Rıdvan Dilmen'in 1 hafta önceki sözleri gündem oldu: Bana ihtiyaç var
18:06 Sedat Peker'in Ramazan kolilerini dağıtanlara gözaltı kararı!
17:36 Karpuz mevsimi geldi! fiyatından dolayı dilimle satılıyor
17:31 İstanbul'da ulaşıma zam teklifi bir kez daha reddedildi!
17:17 A Milli Basketbol Takımı'nda Orhun Ene dönemi son buldu
17:15 Batman'da boşanma aşamasındaki eşiyle tartıştı, 11 yerinden bıçakladı!
17:08 Kızılay'dan anlamlı çağrı! Üretim sıkıntısı çeken üreticiler için zekat toplayacak
16:54 Dünya bu adamı konuşuyor! Karısının yanında ilişkiye girdiği başka kadını hamile bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 18:41:31. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement