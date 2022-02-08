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Son dakika haberleri | Evinde ruhsatsız silahlar bulunan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Evinde ruhsatsız silahlar bulunan kişi gözaltına alındı

08.02.2022 10:34
Son dakika haberleri | Evinde ruhsatsız silahlar bulunan kişi gözaltına alındı

Son dakika habere göre Gündoğmuş ilçesinde evinde 2 av tüfeği ve tabanca bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Gündoğmuş ilçesinde evinde 2 av tüfeği ve tabanca bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çayırözü Mahallesi'nde E.S'ye ait evde ruhsatsız silah ve fişek bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada ruhsatsız olduğu belirlenen 2 av tüfeği ve tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi, fişek ile susturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Gündoğmuş, Av Tüfeği, Hisarcık, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Evinde ruhsatsız silahlar bulunan kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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