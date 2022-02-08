Gündoğmuş ilçesinde evinde 2 av tüfeği ve tabanca bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çayırözü Mahallesi'nde E.S'ye ait evde ruhsatsız silah ve fişek bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada ruhsatsız olduğu belirlenen 2 av tüfeği ve tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi, fişek ile susturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.