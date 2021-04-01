Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Boylar Sokakta meydana geldi. Telefonla aradıkları Deniz K.'dan haber alamayan yakınları polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Harekete geçen ekipler, Deniz K.'nın yaşadığı binaya geldi. Kapı zilini çalan ekipler, Deniz K.'ya ulaştı. Deniz K.'nın uyuyakaldığı belirlendi. Deniz K., ulaşamadıkları için panik yaşayan yakınlarını telefonla arayıp, bilgilendirdi.

KAYSERİ'de, telefonla aradıkları Deniz K.'dan haber alamayan yakınları, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Evin kapı zilini çalan ekipler, Deniz K.'nın uyuduğunu belirledi.

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