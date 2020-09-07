Son dakika haberleri... Evine giderken silahla vurulan emlakçı kurtarılamadı - Son Dakika

KAYSERİ'de, evine giderken kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısında ağır yaralanan emlakçı Naci Aydın (41), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Emlakçılık yapan Naci Aydın'a, evine doğru yürüdüğü sırada, kimliği belirsiz kişi, tabancayla ateş etti. Aydın, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralandı. Aydın, haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 çocuk babası Aydın, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.