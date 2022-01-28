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Son dakika haberleri! Evine hırsızlık için giren kişi tarafından öldürüldü - Son Dakika

Son dakika haberleri! Evine hırsızlık için giren kişi tarafından öldürüldü

28.01.2022 15:54
Son dakika haberleri! Evine hırsızlık için giren kişi tarafından öldürüldü

Son dakika gündem haberine göre SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, garsonluk yapan Erdem Özdemir (47) evinde, başından vurularak öldürüldü.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, garsonluk yapan Erdem Özdemir (47) evinde, başından vurularak öldürüldü. Özdemir'i, hırsızlık için eve giren Ö.K.'nin öldürdüğü belirlendi. Ö.K. gözaltına alındı.

Akyazı ilçesi Batakköy Mahallesi'nde Erdem Özdemir'i dün görmeye gelen ağabeyi, kardeşini kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ensesinden 2 kurşunla vurulan Erdem Özdemir'in öldüğünü belirledi. Özdemir'in cenazesi, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIPolis, bir çay ocağında garsonluk yapan Erdem Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Evin içerisinde ve karla kaplı çevresinde izlere bakılarak deliller toplandı. Evden eşyaların çalındığını ve karlar üzerinde 3 tekerlekli bisiklet izlerini tespit eden polis, cinayeti işlediği belirlenen, aynı mahallede yaşayan Ö.K. ile bisikletiyle eşyaları taşıyan A.B.'yi gözaltına aldı. Ö.K.'nin hırsızlık amacıyla eve girdiği, gelen Özdemir ile karşılaşınca da cinayeti işlediği tespit edildi.

Erdem Özdemir'in cenazesi ise bugün Batakköy Camisi'nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verildi.


Son dakika haberleri! Evine hırsızlık için giren kişi tarafından öldürüldü
Son dakika haberleri! Evine hırsızlık için giren kişi tarafından öldürüldü
Son dakika haberleri! Evine hırsızlık için giren kişi tarafından öldürüldü
Son dakika haberleri! Evine hırsızlık için giren kişi tarafından öldürüldü
Son dakika haberleri! Evine hırsızlık için giren kişi tarafından öldürüldü
Son dakika haberleri! Evine hırsızlık için giren kişi tarafından öldürüldü
Son dakika haberleri! Evine hırsızlık için giren kişi tarafından öldürüldü
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Erdem Özdemir, Sakarya, Akyazı, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Evine hırsızlık için giren kişi tarafından öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Evine hırsızlık için giren kişi tarafından öldürüldü - Son Dakika
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