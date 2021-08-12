Son dakika haber! Evini ateşe verdi, kapıyı kilitleyip gitti - Son Dakika

Evini ateşe verdi, kapıyı kilitleyip gitti

-Korku dolu anlar yaşatan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürdü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir kişi evini ateşe verdikten sonra kapıyı da kilitleyip dışarı çıktı. Dumanları fark eden çevre sakinleri haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri büyümeden söndürdü. Evini yakan şahıs ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Mastfıroş Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin içerisindeki apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, oturdu evin salonundaki sandalyeleri üst üste bırakarak yanıcı bir madde ile ateşe verdi. Alevlerin yükseldiğini gören şahıs, evin kapısını çekip kilitledikten sonra dışarı çıktı. Bu sırada dumanların çıktığını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil yardım hattını arayarak polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin kapısını kırarak alevlerin yükseldiği yöne doğru yöneldi. Ekipler, ellerinde götürdükleri yangın tüpleri ile alevleri kısa sürede kontrol altına alırken, çevrede bulunan vatandaşlar ise rahat bir nefes aldı.

Evini yakan şahıs gözaltına alındı

Yaşanan olayla ilgili çevrede çalışma yapan polis ekipleri, evi ateşe veren şahsı vatandaşların göstermesi üzerine gözaltına aldı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.