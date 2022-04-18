Son dakika haberleri | Evini terk eden komşularının eşyalarını sokağa atıp ateşe verdiler - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Evini terk eden komşularının eşyalarını sokağa atıp ateşe verdiler

18.04.2022 14:42
Son dakika haberleri | Evini terk eden komşularının eşyalarını sokağa atıp ateşe verdiler

Gelen son dakika haberine göre Denizli'de aynı apartmanda yaşayan komşularının cinsel istismar suçlamasıyla karşı karşıya kalan aile, evi terk etmek zorunda kaldı.

Denizli'de aynı apartmanda yaşayan komşularının cinsel istismar suçlamasıyla karşı karşıya kalan aile, evi terk etmek zorunda kaldı. Kentten ayrılmak zorunda kalan komşularının evine giren kalabalık aile grubu, eşyaları dışarı çıkararak ateşe verdi.

Olay, Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; aynı apartmanda oturan komşu aileler arasında, 3 gün önce cinsel istismar suçlaması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi ve iddiaların çevrede de durulması üzerine, suçlamanın tarafı olan aile eşyalarını geride bırakarak evi terk etmek zorunda kaldı. Komşularının gece apar topar evden ayrıldıklarını fark eden öfkeli aile fertleri, kapısını kırarak girdikleri boş dairedeki eşyalardan bazılarını sokağa atarak ateşe verdi.

Mahalledeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, olay yerine güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, çevreden toplananlarla birlikte kalabalıklaşan aileyi sakinleştirmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri ise dışarıda yanan eşyalara müdahale ederek söndürdü. Güvenlik güçlerinin uzun uğraşları sonucu ikna ettiği aile, daireden çıkarak sokakta beklemeye başladı. Etrafın temizlenmesinin ardından aileler evlerine dağılırken, ekipler ise her hangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için bölgede tedbirlerini artırdı.

(Eren Elyesa Polat - Atilla Özer - İHA)

Son dakika haberleri | Evini terk eden komşularının eşyalarını sokağa atıp ateşe verdiler
Son dakika haberleri | Evini terk eden komşularının eşyalarını sokağa atıp ateşe verdiler
Son dakika haberleri | Evini terk eden komşularının eşyalarını sokağa atıp ateşe verdiler
Son dakika haberleri | Evini terk eden komşularının eşyalarını sokağa atıp ateşe verdiler
Son dakika haberleri | Evini terk eden komşularının eşyalarını sokağa atıp ateşe verdiler
Son dakika haberleri | Evini terk eden komşularının eşyalarını sokağa atıp ateşe verdiler
Son dakika haberleri | Evini terk eden komşularının eşyalarını sokağa atıp ateşe verdiler

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Evini terk eden komşularının eşyalarını sokağa atıp ateşe verdiler - Son Dakika


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