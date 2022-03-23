Son dakika haberleri | Evinin çatısına çıkan 2 köpeği öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Evinin çatısına çıkan 2 köpeği öldüren şüpheli tutuklandı

23.03.2022 11:47

Son dakika haberi: Evinin çatısına çıkan 2 köpeği öldüren şüpheli tutuklandıANKARA'da tek katlı evinin çatısına çıkan 2 köpeği av tüfeği ile ateş ederek öldüren Hanifi Karataş, gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Evinin çatısına çıkan 2 köpeği öldüren şüpheli tutuklandı

ANKARA'da tek katlı evinin çatısına çıkan 2 köpeği av tüfeği ile ateş ederek öldüren Hanifi Karataş, gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün Mamak ilçesi Türközü Mahallesinde meydana geldi. Hanifi Karataş, tek katlı evinin çatısına çıkan 2 köpeğe av tüfeği ile ateş etti. Saçmaların isabet ettiği köpekler öldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine Karataş, polis tarafından gözaltına alındı. Karataş, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu sırada adliye önünde toplanan hayvanseverler Karataş'a tepki gösterdi. Savcıya ifade veren Karataş, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince 'evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Karataş mahkemedeki savunmasında, "Ben hayvanları isteyerek öldürmedim. Benim evim müstakil evdir. Köpekler sürekli evimin çatısına çıkıp zarar veriyorlardı. Bu nedenle sahip olduğum tek kırma tüfekle havaya ateş etmiştim. Ancak sonra bir daha geldiler, bu sefer de istemeden de olsa köpeklere ateş ettim. Yaptığımdan dolayı üzgünüm, böyle olmasını istemezdim" dedi.

'ÜST SINIRDAN CEZA VERİLMELİ'

Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı avukat Tuğba Gürsoy, DHA'ya yaptığı açıklamada, şüphelinin 5198 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 28/a maddesinde yer alan 'evcil hayvanı öldürmek' suçunu ihlal ettiği ve bunu birden fazla işlediği gerekçesi ile tutuklandığını söyledi. Gürsoy, "Hayvanı kasten öldürme suçunun cezası 6 aydan 4 yıla kadar. Ancak bu iki kez işlendiği için verilecek ceza yarı oranında arttırılacak. Burada eylemin canice hisler ile işlenmiş olması ve isteyerek kasten yapılmış olması artırıcı sebep olarak cezayı üst sınıra yaklaştıracağını düşünüyoruz. Burada cezanın üst sınırda verilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Haluk KARAASLAN-Şaduman UNUTMAZ/ANKARA,(DHA)-

Son dakika haberleri | Evinin çatısına çıkan 2 köpeği öldüren şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri | Evinin çatısına çıkan 2 köpeği öldüren şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri | Evinin çatısına çıkan 2 köpeği öldüren şüpheli tutuklandı

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Av Tüfeği, Karataş, DHA, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Evinin çatısına çıkan 2 köpeği öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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